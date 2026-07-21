Lösung für Pferde am Villacher Kirchtag gefunden: Bürgermeister Albel greift ein

Der Villacher Kirchtag steht vor der Tür und seit Wochen wird darüber diskutiert, ob die Bauerngman am traditionellen Umzug mit Pferden teilnehmen dürfen. Nun wurde endlich eine Lösung gefunden.

Bürgermeister Günther Albel hat sich um eine Lösung für die Diskussion rund um die Kirchtagspferde bemüht.

Bürgermeister Günther Albel hat sich um eine Lösung für die Diskussion rund um die Kirchtagspferde bemüht.

In Bezug auf die Teilnahme der Pferde am Villacher Kirchtag wieherte in den letzten Wochen der Amtsschimmel. Die Debatte begann Anfang Juli, nachdem bekannt wurde, dass die zwölf Pferde, die von Reitern der Bauerngman geritten werden, laut einem neuen Sicherheitskonzept nur dann am traditionellen Kirchtagsumzug teilnehmen dürfen, wenn sie zuvor ihre Eignung durch einen Sachverständigen – in der öffentlichen Diskussion oft als „psychologisches Gutachten“ bezeichnet – nachweisen.

Bauerngman verweist auf Tradition

Hintergrund sind verschärfte Sicherheitsvorgaben für Großveranstaltungen und die Sorge, dass Pferde in einer Menschenmenge unberechenbar reagieren könnten. Die Bauerngman lehnte die zunächst im Raum stehenden hohen Kosten entschieden ab und verwies auf die jahrzehntelange unfallfreie Tradition.

Was hältst du von dem vorgeschlagenen psychologischen Gutachten für die Pferde? Unbedingt! Sicherheit geht vor. Völlig absurd – Tradition wird hier kaputt geregelt. Ist mir egal. Ich habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kritik an „Verordnungswahn“

In den folgenden Tagen weitete sich die Diskussion aus: Der Kärntner Pferdezuchtverband kritisierte die neuen Auflagen scharf und sprach von überzogener Bürokratie: „Solche Regelungen sind Spiegelbilder jener Verantwortlichen, die mit aller Gewalt ehrliche und gelebte Tradition mittels Verbürokratisierung und Verordnungswahn zum Aufgeben bringen wollen“, fand Geschäftsführerin und Zuchtleiterin Stefanie Wuzella klare Worte. Eine 5-Minuten-Umfrage zeigte, dass die große Mehrheit der Leser die Vorgabe ablehnt. Zuletzt meldeten sich auch betroffene Pferdebesitzer zu Wort. Sie argumentieren, die Tiere seien bestens ausgebildet und betonen: „Die größte Gefahr geht immer noch von den Besoffenen aus, nicht von den Tieren.“

Bürgermeister Albel greift ein

Nun gibt es eine Wendung in der Causa. Wie am 21. Juli bekannt gegeben wurde, hat der Villacher Bürgermeister Günther Albel nun die Initiative ergriffen. Die öffentliche Diskussion von psychologischen Gutachten für Kirchtagspferde hat auch ihn nicht kalt gelassen. „An dieser Stelle war mir klar, dass ich einschreiten musste“, so Albel. Er erklärt: „Sicherheit ist extrem wichtig. Es kann aber nicht sein, dass Brauchtum und Traditionen von übertriebenen Auflagen gefährdet werden.“

Das ist der Plan für die Kirchtagspferde

Gemeinsam mit Landwirtschaftskammer und Landespferdezuchtverband wurde nun ein Prozedere entwickelt, das beides gewährleisten soll: bestmögliche Sicherheit und einen überschaubaren, vernünftigen Aufwand. Und das ist der Plan: Für jedes teilnehmende Pferd und für jeden Reiter werden einmalig Veranstaltungserfahrung bzw. Reitqualifikationen erhoben. Vor Ort werden Mensch und Tier dann noch auf die Gewährleistung der Sicherheitskriterien eingeschworen. „Danach steht der Ausübung des Brauchtums nichts mehr im Weg. Externe Gutachten sowie psychologische Überprüfungen wird es nicht geben“, heißt es seitens der Stadt Villach.

„Die Vernunft hat gesiegt“

Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber zeigt sich erleichtert: „Die Vernunft hat

gesiegt.“ Und auch Marjan Čik, Obmann des Landespferdezuchtverbandes Kärnten, freut sich über die die gefundene Lösung: „Gelebte Tradition in der heimischen Pferdezucht ist unser wertvollstes Gut. Gemeinsam konnte jetzt unnötiger Verordnungswahn abgewendet und eine sinnvolle Lösung für den Brauchtumsumzug gefunden werden!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 16:35 Uhr aktualisiert