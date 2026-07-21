Neueröffnung am Faaker See: Rosentalerin startet mit „Knusperladen“ durch

In einem Geschäftslokal in Faak am See weht ein frischer Wind – und er duftet nach Gebäck. Die Rosentalerin Viktoria Pecnik hat dort vor Kurzem ihren "Knusperladen" eröffnet.

In Faak am See (Villach-Land) gibt es seit Kurzem eine neue Anlaufstelle für Frühaufsteher und Gebäckliebhaber: Die Rosentalerin Viktoria Pecnik hat in einem ehemaligen Geschäftslokal in der Bachstraße ihren „Knusperladen“ eröffnet. Dort verkauft die 41-Jährige täglich frisches Gebäck und Kaffee zum Mitnehmen. Künftig soll das Angebot außerdem um regionale Produkte erweitert werden. Geöffnet hat der Laden täglich von 6 bis 10 Uhr, am Wochenende bis 11 Uhr.

Traum vom eigenen Geschäft erfüllt

Pecnik lebt in St. Jakob im Rosental und führt den Laden neben ihrer Tätigkeit als virtuelle Assistentin für Schreib- und Büroservice. Die Gelegenheit zur Eröffnung ergab sich, als das Geschäftslokal frei wurde. Für die Unternehmerin ging damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Sie wollte schon immer eigene Läden führen, verriet sie gegenüber der Kleinen Zeitung.

Regionales Angebot wird ausgebaut

Die Backwaren stammen von der Bäckerei Schuster aus dem Rosental. Neben Brot und Gebäck wie Nussschnecken und Topfengolatschen sollen in den kommenden Wochen auch selbst hergestellte Sirupe und Gewürzsalze sowie weitere Produkte aus der Region ins Sortiment aufgenommen werden. Das Angebot richtet sich sowohl an Einheimische als auch an Urlauber am Faaker See.

Zweiter Standort am Radweg geplant

Doch Pecnik hat noch weitere große Pläne: Auf einem Grundstück in Mühlbach ist ein weiterer Verkaufsstand geplant. Direkt an einem Radweg sollen dort künftig Getränke und regionale Spezialitäten wie Speck oder hausgemachtes Eis angeboten werden – als unkomplizierte Einkehrmöglichkeit für Radfahrer und Ausflügler.