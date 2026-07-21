Unfall bei Velden: Feuerwehren rollen Auto zurück auf die Straße

Am Dienstagnachmittag (21. Juli) wurden die Freiwilligen Feuerwehren Wernberg und Velden zu einem Verkehrsunfall im Bereich der A2-Abfahrt Velden West alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie ein Auto auf einer Böschung vor. „Im Fahrzeug waren bei Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr“, schildert die Feuerwehr Wernberg. Ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehren bargen das Auto und rollten es zurück auf die Fahrbahn. Neben den Feuerwehren stand auch die Asfinag im Einsatz. Zur Unfallursache liegen derzeit keine Informationen vor.