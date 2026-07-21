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/ ©Freiwillige Feuerwehr Wernberg
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto auf einer Böschung.
Auf der A2-Abfahrt bei Velden West kam es am Dienstag zu einem Unfall.
A2/Velden
21/07/2026
Feuerwehreinsatz

Unfall bei Velden: Feuerwehren rollen Auto zurück auf die Straße

Sirenenalarm in Villach-Land: Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz bei der A2-Abfahrt Velden West ausgelöst.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Am Dienstagnachmittag (21. Juli) wurden die Freiwilligen Feuerwehren Wernberg und Velden zu einem Verkehrsunfall im Bereich der A2-Abfahrt Velden West alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie ein Auto auf einer Böschung vor. „Im Fahrzeug waren bei Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr“, schildert die Feuerwehr Wernberg. Ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehren bargen das Auto und rollten es zurück auf die Fahrbahn. Neben den Feuerwehren stand auch die Asfinag im Einsatz. Zur Unfallursache liegen derzeit keine Informationen vor.

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