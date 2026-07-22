Unfall im Drogenrausch: Lenker kracht mit Auto in Betonleitwand und flÃ¼chtet

Ein 38-jÃ¤hriger Lenker aus dem Bezirk Villach steht in Verdacht, sein Auto im Drogenrausch gegen eine Betonleitwand gefahren zu haben. Seine 24-jÃ¤hrige Beifahrerin wurde dabei verletzt. Er selbst ergriff die Flucht.

Kurz vor der FriedensbrÃ¼cke in Villach kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Verkehrsunfall.

Kurz vor der FriedensbrÃ¼cke in Villach kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Verkehrsunfall.

Vermutlich zu schnell unterwegs: Ein Autofahrer verlor in der Nacht auf Mittwoch in der Rechtskurve am Beginn der FriedensbrÃ¼cke die Kontrolle Ã¼ber sein Fahrzeug und krachte gegen die Betonleitwand. Nach Angaben der Verkehrsinspektion Villach befand sich der Mann „in einem durch Suchtgift und Medikamente beeintrÃ¤chtigten Zustand„. Seine 24-jÃ¤hrige Partnerin fuhr auf dem Beifahrersitz mit.

Lenker flÃ¼chtete von Unfallstelle

Der Wagen verkeilte sich bei dem Unfall regelrecht in der Betonleiwand. Die Frau wurde dabei verletzt und mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Der Lenker selbst ergriff die Flucht. Laut der Polizei verlieÃŸ er die Unfallstelle noch bevor die ersten EinsatzkrÃ¤fte eintrafen. „Er konnte nach einer Ã¶rtlichen Fahndung im Stadtgebiet angehalten werde“, so die Polizisten. Ein Alkomatentest verlief negativ.

Im Drogenrausch gefahren

„Da er jedoch starke Symptome einer Suchtgift- und MedikamentenbeeintrÃ¤chtigung aufwies und auch eine geringe Menge Suchtgift bei sich fÃ¼hrte, wurde er zur amtsÃ¤rztlichen Untersuchung vorgefÃ¼hrt“, fÃ¼hrt die Exekutive aus. „Diese verlief positiv.“ Ihm wurde daraufhin der FÃ¼hrerschein vorlÃ¤ufig abgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 06:32 Uhr aktualisiert