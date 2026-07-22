Wohnwagen droht abzurutschen: Einsatz auf der Wurzenpass StraÃŸe

Beim Wenden auf der B109 Wurzenpass StraÃŸe geriet ein Wohnwagenfahrer am Dienstag Ã¼ber das Bankett. Da das Fahrzeug umzukippen drohte, wurden die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr SiebenbrÃ¼nn-Riegersdorf alarmiert. Ein anderer Urlauber reagierte rasch und sicherte das Gespann bis zum Eintreffen der EinsatzkrÃ¤fte mit seinem Lkw-Wohnwagen ab. „Da es gut gesichert war, warteten wir auf den Abschleppdienst und unterstÃ¼tzten diesen mit der Bergung des Fahrzeuges“, heiÃŸt es vonseiten der Kameraden. AnschlieÃŸend konnten sie wieder einrÃ¼cken.

Â©FF SiebenbrÃ¼nn-Riegersdorf Die Bergung Ã¼bernahm ein privater Abschleppdienst.