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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Wohnmobil, das auf einer StraÃŸenbÃ¶schung festhÃ¤ngt. Es wird von EinsatzkrÃ¤ften umringt.
Ein Wohnmobil hing auf der Wurzenpass StraÃŸe fest.
Wurzenpass
22/07/2026
Feuerwehr rÃ¼ckte aus

Wohnwagen droht abzurutschen: Einsatz auf der Wurzenpass StraÃŸe

Zu einem Einsatz kam es am Dienstag auf der B109 Wurzenpass StraÃŸe im Bezirk Villach-Land. Ein Wohnmobil drohte Ã¼ber die BÃ¶schung abzurutschen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 WÃ¶rter)
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Beim Wenden auf der B109 Wurzenpass StraÃŸe geriet ein Wohnwagenfahrer am Dienstag Ã¼ber das Bankett. Da das Fahrzeug umzukippen drohte, wurden die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr SiebenbrÃ¼nn-Riegersdorf alarmiert. Ein anderer Urlauber reagierte rasch und sicherte das Gespann bis zum Eintreffen der EinsatzkrÃ¤fte mit seinem Lkw-Wohnwagen ab. „Da es gut gesichert war, warteten wir auf den Abschleppdienst und unterstÃ¼tzten diesen mit der Bergung des Fahrzeuges“, heiÃŸt es vonseiten der Kameraden. AnschlieÃŸend konnten sie wieder einrÃ¼cken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Wohnmobil, das auf einer StraÃŸenbÃ¶schung festhÃ¤ngt. Es wird von EinsatzkrÃ¤ften umringt.
Â©FF SiebenbrÃ¼nn-Riegersdorf
Die Bergung Ã¼bernahm ein privater Abschleppdienst.
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