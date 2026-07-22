Einsatz auf der A2 bei Velden: Fahrzeug brennt

Ein brennendes Fahrzeug sorgt am Mittwochvormittag fÃ¼r Stau auf der A2 SÃ¼dautobahn bei Velden. Die EinsatzkrÃ¤fte sind bereits vor Ort.

„Was ist auf der Autobahn HÃ¶he Velden los?“, fragte eine 5 Minuten-Leserin am Mittwoch die Redaktion. Polizei und Feuerwehr stehen dort im Einsatz. Grund ist ein brennendes Fahrzeug. Laut ASFINAG-Verkehrsmeldung sind der Pannenstreifen sowie die erste Spur gesperrt. Verkehrsteilnehmende mÃ¼ssen mit deutlichen VerzÃ¶gerungen rechnen, der RÃ¼ckstau reicht bereits weit zurÃ¼ck. Ausweichen ist Ã¼ber die B83 KÃ¤rntner StraÃŸe mÃ¶glich.