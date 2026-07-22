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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Stau auf der A2 SÃ¼dautobahn.
Es staut sich auf der A2 SÃ¼dautobahn in Fahrtrichtung Villach.
A2 SÃ¼dautobahn
22/07/2026
Es staut sich

Einsatz auf der A2 bei Velden: Fahrzeug brennt

Ein brennendes Fahrzeug sorgt am Mittwochvormittag fÃ¼r Stau auf der A2 SÃ¼dautobahn bei Velden. Die EinsatzkrÃ¤fte sind bereits vor Ort.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 WÃ¶rter)
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„Was ist auf der Autobahn HÃ¶he Velden los?“, fragte eine 5 Minuten-Leserin am Mittwoch die Redaktion. Polizei und Feuerwehr stehen dort im Einsatz. Grund ist ein brennendes Fahrzeug. Laut ASFINAG-Verkehrsmeldung sind der Pannenstreifen sowie die erste Spur gesperrt. Verkehrsteilnehmende mÃ¼ssen mit deutlichen VerzÃ¶gerungen rechnen, der RÃ¼ckstau reicht bereits weit zurÃ¼ck. Ausweichen ist Ã¼ber die B83 KÃ¤rntner StraÃŸe mÃ¶glich.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die ASFINAG-Meldung fÃ¼r die A2.
Â©ASFINAG
Auf der A2 SÃ¼dautobahn bei Velden brennt ein Fahrzeug.
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