Gymnasium wird zum Treffpunkt fÃ¼r IT-Community

Der KÃ¤rntner Linuxtag findet heuer am 30. Oktober 2026 statt. Ab 15 Uhr warten eine Keynote, sowie Talks, Workshops und Diskussionsrunden rund um Open Source und digitale SouverÃ¤nitÃ¤t. Neu ist heuer der Veranstaltungsort.

Erstmals wird die Community-Veranstaltung im Gymnasium St. MartinÂ ausgetragen. â€žDer Wechsel an das IT-Gymnasium St. Martin ist ein spannender Schritt fÃ¼r uns. Die Schule steht fÃ¼r Innovation und technologische Bildung â€“ Werte, die auch wir als Linux-Community hochhalten“, so RenÃ© Kopeinig,Â Obmann des KÃ¤rntner Linuxvereins. Das heurige Motto lautet „21, is nua die hÃ¥lbe Woarheit“.

21. JubilÃ¤um

Das Event feiert heuer sein 21. JubilÃ¤um und rÃ¼ckt Linux, Open Source sowie digitale SouverÃ¤nitÃ¤t in den Mittelpunkt. Diese Schwerpunkte werden in einer Keynote, mehreren Talks, Workshops und Diskussionsrunden behandelt. Martin Kastner, IT-Manager des BG|BRG Villach St. Martin, erklÃ¤rt:Â â€žEs ist uns eine Ehre, den KÃ¤rntner Linuxtag bei uns begrÃ¼ÃŸen zu dÃ¼rfen. Als Schule mit starkem Fokus auf Informatik und digitale Kompetenzen sehen wir in dieser Kooperation eine wertvolle MÃ¶glichkeit, unseren SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼lern sowie der Ã–ffentlichkeit die Vielfalt und Bedeutung Freier Software nÃ¤herzubringen.“ AbschlieÃŸend betont Kopeinig: „Wir freuen uns auf eine lebendige Veranstaltung, die BrÃ¼cken zwischen Bildung und Praxis schlÃ¤gt.“