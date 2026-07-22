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Das Bild auf www.5min.at zeigt Familie Zorn.
Im August wird das 130-jÃ¤hrige Bestehen gefeiert.
Villach-Land
22/07/2026
GroÃŸe Feier

130-jÃ¤hriges Bestehen: Villa Marienhof in Annenheim feiert JubilÃ¤um

Die Villa Marienhof in Annenheim am Ossiacher See feiert am 7. August ihr 130-jÃ¤hriges Bestehen. Seit 1896 wird das Haus von Familie Zorn gefÃ¼hrt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(248 WÃ¶rter)
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Die Villa Marienhof in Annenheim am Ossiacher See feiert am 7. August ihr 130-jÃ¤hriges Bestehen. Zu diesem Anlass lÃ¤dt Familie Zorn GÃ¤ste, Wegbegleiter sowie Vertretungen aus Politik, Wirtschaft und Tourismus ein.

AnfÃ¤nge im spÃ¤ten 19. Jahrhundert

Mit der ErÃ¶ffnung der Bahnstrecke im Jahr 1868 entwickelte sich Annenheim rasch zu einem gefragten Ziel fÃ¼r die Sommerfrische, insbesondere fÃ¼r Reisende aus Wien und Graz. 1896 erÃ¶ffnete die Villa Marienhof erstmals ihre TÃ¼ren. Abgesehen von den Unterbrechungen wÃ¤hrend der beiden Weltkriege befindet sich der Betrieb seit der GrÃ¼ndung durchgehend im Besitz der Familie Zorn â€“ mittlerweile in vierter Generation. â€žIch freue mich, die Faszination lÃ¤ngst vergangener Tage erhalten zu haben und an die nÃ¤chste Generation weiterzugebenâ€œ, so Veronika Zorn-JÃ¤ger.

Erhalt der Bausubstanz

Bei den Renovierungen der vergangenen Jahrzehnte lag der Schwerpunkt darauf, die historische Bausubstanz des Hauses mit modernem Standard zu verbinden. Zudem bereitet die Familie die Geschichte der Villa fÃ¼r ihre GÃ¤ste in Form kleiner Ausstellungen auf. Dazu Angelika Zorn: â€žBei uns erleben die GÃ¤ste Gastfreundschaft noch im besten traditionellen Sinne â€“ persÃ¶nlich, herzlich und aufmerksam. Es ist uns auch ein Anliegen, die Geschichte der Villa unseren GÃ¤sten mit Ausstellungen sichtbar zu machen.â€œ Neben der langen Historie profitiert der Betrieb von seiner zentralen Infrastruktur: Der private Badestrand, die Talstation der Gerlitzen Kanzelbahn sowie AnschlÃ¼sse an Bahn, Bus und Schifffahrt liegen direkt vor der TÃ¼r.

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