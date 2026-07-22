Nach heftigen RegenfÃ¤llen: DraubÃ¶schung in Villach muss gesperrt werden

Aufgrund des instabilen Erdreiches nach den starken NiederschlÃ¤gen muss die DraubÃ¶schung unterhalb des Congress Center Villach auf 60 Metern gesperrt werden.

Aufgrund der teils heftigen NiederschlÃ¤ge der vergangenen Tage ist das Erdreich an der DraubÃ¶schung in Villach instabil geworden. Aus diesem Grund muss die BÃ¶schung im Bereich der ehemaligen Schiffsanlegestelle unter dem Congress Center Villach auf einer LÃ¤nge von rund 60 Metern vorÃ¼bergehend gesperrt werden.

Schritt wurde notwendig

„Da grÃ¶ÃŸere Menschenansammlungen, beispielsweise im Rahmen der beliebten Draupuls-Veranstaltungen, ein Abbrechen von Teilen der BÃ¶schung verursachen kÃ¶nnten, ist dieser Schritt notwendig“, erklÃ¤rt die Stadt am Mittwoch. Um die Stelle zÃ¼gig instand zu setzen, arbeiten die Stadt Villach und die Verbund AG nun gemeinsam an einem raschen Sanierungskonzept. Der Drauradweg ist von der Sperre nicht betroffen und bleibt weiterhin nutzbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 14:38 Uhr aktualisiert