Skip to content
Region auswÃ¤hlen:
/ Â©Stadt Villach
DAs Bild auf www.5min.at zeigt die DraubÃ¶schung.
WÃ¤hrend die BÃ¶schung saniert wird, bleibt der Drauradweg uneingeschrÃ¤nkt befahrbar.
Villach
22/07/2026
NAch Niederschlag

Nach heftigen RegenfÃ¤llen: DraubÃ¶schung in Villach muss gesperrt werden

Aufgrund des instabilen Erdreiches nach den starken NiederschlÃ¤gen muss die DraubÃ¶schung unterhalb des Congress Center Villach auf 60 Metern gesperrt werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(126 WÃ¶rter)
WÃ¤hlen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Aufgrund der teils heftigen NiederschlÃ¤ge der vergangenen Tage ist das Erdreich an der DraubÃ¶schung in Villach instabil geworden. Aus diesem Grund muss die BÃ¶schung im Bereich der ehemaligen Schiffsanlegestelle unter dem Congress Center Villach auf einer LÃ¤nge von rund 60 Metern vorÃ¼bergehend gesperrt werden.

Schritt wurde notwendig

„Da grÃ¶ÃŸere Menschenansammlungen, beispielsweise im Rahmen der beliebten Draupuls-Veranstaltungen, ein Abbrechen von Teilen der BÃ¶schung verursachen kÃ¶nnten, ist dieser Schritt notwendig“, erklÃ¤rt die Stadt am Mittwoch. Um die Stelle zÃ¼gig instand zu setzen, arbeiten die Stadt Villach und die Verbund AG nun gemeinsam an einem raschen Sanierungskonzept. Der Drauradweg ist von der Sperre nicht betroffen und bleibt weiterhin nutzbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 14:38 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

Â© 2026 - 5min.at