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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Aktuell staut es sich in Villach.
Villach
22/07/2026
Am Nachmittag

Staugefahr nach Unfall in Villach: Hier brauchen Autofahrer jetzt Geduld

Nach einem Unfall im Bereich der Kreuzung Tiroler StraÃŸe / St. Martiner StraÃŸe kommt es derzeit zu Zeitverlusten in beiden Richtungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(69 WÃ¶rter)
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Auf der Tiroler StraÃŸe in Villach kommt es derzeit in beiden Richtungen zu einem erhÃ¶hten Verkehrsaufkommen. Grund dafÃ¼r ist ein Unfall im Bereich der Kreuzung zur St. Martiner StraÃŸe. Wie â€žAntenne KÃ¤rntenâ€œ berichtet, ist die Polizei bereits vor Ort und regelt den Verkehr. Verkehrsteilnehmer mÃ¼ssen mit Zeitverlusten rechnen, ebenso wurde eine Umleitung eingerichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 17:50 Uhr aktualisiert
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