Staugefahr nach Unfall in Villach: Hier brauchen Autofahrer jetzt Geduld

Nach einem Unfall im Bereich der Kreuzung Tiroler StraÃŸe / St. Martiner StraÃŸe kommt es derzeit zu Zeitverlusten in beiden Richtungen.

Auf der Tiroler StraÃŸe in Villach kommt es derzeit in beiden Richtungen zu einem erhÃ¶hten Verkehrsaufkommen. Grund dafÃ¼r ist ein Unfall im Bereich der Kreuzung zur St. Martiner StraÃŸe. Wie â€žAntenne KÃ¤rntenâ€œ berichtet, ist die Polizei bereits vor Ort und regelt den Verkehr. Verkehrsteilnehmer mÃ¼ssen mit Zeitverlusten rechnen, ebenso wurde eine Umleitung eingerichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 17:50 Uhr aktualisiert