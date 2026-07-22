Feuerwehreinsatz in Villach: Betriebsmittel auf der Autobahnabfahrt

EinsatzkrÃ¤fte arbeiten auf der Maria-Gailer-StraÃŸe nahe der Autobahnabfahrt mit Ã–lbindemittel.

Wie bereits berichtet verliert man derzeit auf der Tiroler StraÃŸe wegen einer aktuellen Sperre und Stau ein wenig Zeit â€“ doch das ist nicht der einzige NadelÃ¶hr im Verkehr.

Betriebsmittel auf der StraÃŸe

Auch auf der Maria-Gailer-StraÃŸe kommt es aktuell auf HÃ¶he der Autobahnabfahrt zu VerzÃ¶gerungen durch einen Blaulichteinsatz. Wie ein Leser berichtet, ist dort die Feuerwehr mit Ã–lbindemittel im Einsatz, auch die Polizei ist vor Ort. Die genaue Ursache fÃ¼r den Betriebsmittelverlust steht bislang noch nicht fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 18:27 Uhr aktualisiert