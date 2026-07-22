GroÃŸaufgebot der Feuerwehren in Villach: Personensuche an der Drau

Einsatz in Villach: Feuerwehren und Wasserrettung suchen aktuell im Drau-Bereich nach einer abgÃ¤ngigen Person.

Neben der Hauptfeuerwache Villach befinden sich auch die Feuerwehren Perau und St. Niklas/Drau gemeinsam mit der Wasserrettung im Ort.

Neben der Hauptfeuerwache Villach befinden sich auch die Feuerwehren Perau und St. Niklas/Drau gemeinsam mit der Wasserrettung im Ort.

In Villach lÃ¤uft derzeit ein grÃ¶ÃŸerer Einsatz mehrerer Feuerwehren. Wie Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach gegenÃ¼ber 5 Minuten berichtet, wird auf der Drau nach einer abgÃ¤ngigen Person gesucht.

GroÃŸaufgebot der EinsatzkrÃ¤fte

Neben der Hauptfeuerwache Villach befinden sich auch die Feuerwehren Perau und St. Niklas/Drau gemeinsam mit der Wasserrettung im Ort. Weitere Details zum Einsatz sind bislang noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 20:06 Uhr aktualisiert