Skip to content
Region auswÃ¤hlen:
/ Â©5 Minuten
Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der FF Perau.
Neben der Hauptfeuerwache Villach befinden sich auch die Feuerwehren Perau und St. Niklas/Drau gemeinsam mit der Wasserrettung im Ort.
Villach
22/07/2026
Feuerwehreinsatz
Mit Video

GroÃŸaufgebot der Feuerwehren in Villach: Personensuche an der Drau

Einsatz in Villach: Feuerwehren und Wasserrettung suchen aktuell im Drau-Bereich nach einer abgÃ¤ngigen Person.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(76 WÃ¶rter)
WÃ¤hlen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In Villach lÃ¤uft derzeit ein grÃ¶ÃŸerer Einsatz mehrerer Feuerwehren. Wie Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach gegenÃ¼ber 5 Minuten berichtet, wird auf der Drau nach einer abgÃ¤ngigen Person gesucht.

GroÃŸaufgebot der EinsatzkrÃ¤fte

Neben der Hauptfeuerwache Villach befinden sich auch die Feuerwehren Perau und St. Niklas/Drau gemeinsam mit der Wasserrettung im Ort. Weitere Details zum Einsatz sind bislang noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 20:06 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

Â© 2026 - 5min.at