Nach der Geburt ihres Kindes stand Silvia Basic aufgrund der unterschiedlichen kulturellen und religiÃ¶sen HintergrÃ¼nde in ihrer Familie vor der Frage: Taufe â€“ ja oder nein? Aus der Suche wurde eine Berufung.

Wenn das Leben nach neuen Wegen verlangt, entstehen manchmal die besten beruflichen Ideen. So ging es auch Silvia Basic aus Villach: Als sie Mutter wurde, stand sie aufgrund der unterschiedlichen kulturellen und religiÃ¶sen HintergrÃ¼nde in ihrer Familie vor der Frage: â€žTaufe ja oder nein?â€œ Dass es Alternativen gibt, wusste sie damals noch nicht. Heute sieht das anders aus: Die Villacherin mÃ¶chte sich als freie Rednerin etwas aufbauen und genau diese LÃ¼cke fÃ¼r andere schlieÃŸen.

„Ist mir ein Anliegen“

Das Berufsbild einer freien Rednerin ist vielseitig. Sie konzipiert und hÃ¤lt individuelle Zeremonien, von freien Trauungen Ã¼ber JubilÃ¤en und Trauerfeiern bis hin zu Kinderwillkommensfesten. Letztere liegen Basic besonders am Herzen: â€žMir ist es ein Anliegen, Kinderwillkommensfeste bekannter zu machen. Viele Familien wissen gar nicht, dass es diese MÃ¶glichkeit gibt. Sie ist eine schÃ¶ne Alternative fÃ¼r alle, die ihr Kind willkommen heiÃŸen mÃ¶chten â€“ unabhÃ¤ngig davon, ob sie religiÃ¶s sind, unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften angehÃ¶ren oder sich einfach eine freie Zeremonie wÃ¼nschenâ€œ, schildert sie gegenÃ¼ber 5 Minuten. Den Stein fÃ¼r ihren neuen Weg als freie Rednerin brachte schlieÃŸlich ihr Mann ins Rollen. Basic hat schon immer gerne geschrieben und hegte oft den Gedanken, irgendwann ein Buch zu verfassen. â€žNachdem ich gerne schreibe hat er mich gefragt, warum ich nicht so etwas in die Richtung machen mÃ¶chte, dann habe ich angefangen, mich zu informieren und die Ausbildung Ã¼ber eine Agentur gemachtâ€œ, erinnert sie sich. UrsprÃ¼nglich lag ihr Hauptaugenmerk auf Hochzeiten, doch schnell erkannte sie das Potenzial hinter den Willkommensfesten fÃ¼r die Kleinsten: â€žEs ist eine unglaubliche WertschÃ¤tzung, deswegen war mir klar, dass das genau das Richtige ist.â€œ

Vorbereitungen auf Hochtouren

Obwohl die freie Rednerin noch frisch in der Branche unterwegs ist, kann sie sich bereits Ã¼ber erste Erfolge freuen: FÃ¼r den kommenden Herbst stehen schon zwei Buchungen im Kalender. Der genaue Ablauf einer solchen Feier wird stets individuell mit den Eltern abgestimmt: Das Spektrum reicht von Musik Ã¼ber maÃŸgeschneiderte Worte bis hin zu symbolischen Handlungen. Auch Paten werden aktiv in das Geschehen eingebunden, bevor der Tag meist in ein gemÃ¼tliches Fest Ã¼bergeht. Ein besonderes Augenmerk legt die Villacherin, die selbst Wurzeln in Bosnien hat, auf Familien mit Ã¤hnlichem Hintergrund. Um den Paaren und Eltern entgegenzukommen, bietet sie ihre Reden nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und Serbokroatisch an. Die Vorbereitungen fÃ¼r ihre ersten AuftrÃ¤ge laufen bereits auf Hochtouren, inklusive ErstgesprÃ¤chen, Angeboten und der detaillierten Abstimmung. Die bisherige Resonanz stimmt die frisch gebackene Rednerin jedenfalls optimistisch: â€žDas Interesse ist da, das merke ich, vor allem im interkulturellen Bereich.â€œ