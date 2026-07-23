Meteorologe hat gute Nachrichten für den Villacher Kirchtag

Vor der 81. Auflage des Villacher Kirchtags blicken Brauchtumsfans gespannt auf die Wetterprognose. Nun haben die Meteorologen der Geosphere Austria gute Nachrichten parat.

Wird es pünktlich zum Start der Villacher Brauchtumswoche wieder sommerlich? Die Wetterexperten der Geosphere Austria geben darauf ein klares „Jein“. Der Kirchtag beginnt am Sonntag und Montag zunächst eher wechselhaft. Danach übernimmt jedoch langsam ein Hochdruckgebiet das Kommando und sorgt schrittweise für steigende Temperaturen.

Bis zu 30 Grad möglich

„Im Laufe der Woche wird es sommerlich. Es könnten durchaus Höchstwerte von bis zu 30 Grad erreicht werden“, erklären die Meteorologen. Zudem wird es überwiegend sonnig. Allerdings werden die Luftmaßen aufgrund der wärmeren Temperaturen auch labiler, wodurch einzelne Gewitter nicht völlig ausgeschlossen werden können. „Das ist aber von Tag zu Tag zu bewerten“, so die Fachleute. Grundsätzlich können sich die Villacher auf „optimales Kirchtagswetter“ einstellen.