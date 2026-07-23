Einsatz in Villach: „Was war in der Nikolaigasse los?“

Drehleiter vor Mehrparteienhaus: Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwochabend in der Nikolaigaasse in Villach.

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Mehrparteienhaus in Villach aus.

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Mehrparteienhaus in Villach aus.

Eine 5 Minuten-Leserin meldete am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz in der Nikolaigasse in Villach. „Anscheinend gibt es ein Problem in einer Wohnung.“ Dies wurde auf Nachfrage von Martin Regenfelder, dem stellvertretenden Kommandanten der Hauptfeuerwache Villach, bestätigt. „Grund war ein Wasserschaden, dieser wurde von uns behoben.“ Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2026 um 08:53 Uhr aktualisiert