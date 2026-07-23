Warm-Up am Freitag: Villach stimmt sich auf den Kirchtag ein

Ein Kirchtags Warm-Up gibt es am Freitag, dem 24. Juli 2026, am Hans-Gasser-Platz in Villach. Der vierte After Work Market steht ganz im Zeichen des Brauchtums - samt Schmankerln, Harmonika und einer Modenschau.

Der Aufbau für den Villacher Kirchtag ist im Stadtzentrum bereits voll im Gange. Einen ersten Vorgeschmack auf die bevorstehende Brauchtumswoche liefert der vierte After Work Market am Hans-Gasser-Platz. Passend zum Großereignis werden am Freitag, ab 17 Uhr, Harmonika-Klänge ertönen. Zudem warten Kirchtags-Kulinarik sowie eine Modenschau.

Kirchtags Warm-Up in Villach

„Die After Work Markets kommen gut an, weil man seine Arbeitswoche entspannt ausklingen lassen kann und in besonderer Atmosphäre gemeinsam ins Wochenende feiert“, bringt es Marktreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP) auf den Punkt. Der Eintritt ist wie immer frei.