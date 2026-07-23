Eine Woche Kirchtag: Villach feiert, das steht am Festprogramm

Mit dem traditionellen Hochamt in der Stadthauptpfarrkirche St. Jakob und dem anschließenden Bieranstich auf dem Rathausplatz wird der 81. Villacher Kirchtag am Sonntag offiziell eröffnet. Bis zum 2. August verwandelt sich die Innenstadt wieder in ein stimmungsvolles Festgelände mit dichtem Programm und vielen Höhepunkte. Diese wurden im Rahmen einer Pressekonferenz vom Organisationsteam des Villacher Kirchtages vorgestellt.

Herzanstecker wieder erhältlich

„Der Villacher Kirchtag ist ein mit den Menschen und der Stadt gewachsenes Fest, das aus dem Brauchtum entstanden ist und mit grenzenloser Herzlichkeit begeistert“, betont Gerda Sandriesser, Obfrau des Vereins Villacher Kirchtag. „Wir bieten heuer für alle Altersgruppen ein einzigartiges Programm, und das zum Nulltarif. Bei uns gibt es keinen Eintritt – sämtliche Veranstaltungen können auf allen Bühnen am Kirchtagsgelände kostenlos genossen werden“, ergänzt die Vizebürgermeisterin. Natürlich ist auch heuer der Erwerb der Herzanstecker möglich. „Damit sind einige besondere Vorteile verbunden“, so Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler. Etwa die gratis-Benützung der öffentlichen Toilettenanlagen am Kirchtags-Gelände, die Gratis-Benützung des Kirchtags-BUS:SI im gesamten Stadtgebiet sowie die Gratis-Benützung der Busse zum Faaker See und Ossiacher See sowie nach Bad Bleiberg. „Das Herz gibt es im Büro des Stadtmarketings am Hans-Gasser-Platz sowie weiteren ausgewählten Verkaufsstellen“, so Bechler.

©5 Minuten | Am Foto: Gerda Sandriesser, Obfrau des Vereins Villacher Kirchtag ©5 Minuten | Am Foto: Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler

Höhepunkte im Gmanjahr

Großbauer Kurt Maschke freut sich: „Das Hochamt, der Jakobimarkt, das Kirchtagsladen und der Trachtenumzug am Kirchtags-Samstag zählen zu den absoluten Höhepunkten im Gmanjahr und sind nicht mehr wegzudenken. Die Spenden von unseren Gönnern für in Not geratene Villacherinnen und Villacher kommen in dieser Woche in unsere Kindlkassa!“ Der traditionelle Jakobimarkt findet, so Maschke, am Montag, dem 27. Juli 2026, am Oberen Kirchenplatz statt. Der Beranstich erfolgt um 10 Uhr. Begleitet wird der Auftakt von der Villacher Kirchtagsmusi, der Volkstanzgruppe sowie der Kinder- und Jugendvolkstanzgruppe. Im Anschluss erfolgt der Kirchtagsauftanz mit „Die jungen Wernberger“ und „FolkXtime“. Die Festmesse wird von Stadtpfarrer Richard Pirker zelebriert.

Programm am Villacher Kirchtag Montag Der Montag steht traditionell ganz im Zeichen der Nachbarn aus Slowenien. „Srečno Koroška, Servus Slowenien!“ – unter diesem Motto wird am Montag der Rathausplatz zur Bühne der gelebten Nachbarschaft. Der traditionelle Slowenien-Tag im Rahmen des Villacher Kirchtags bringt ab 10 Uhr ein Stück des Nachbarlandes mitten ins Herz der Stadt. Es präsentieren sich Bled, Menges, die Region Brda und Moravce sowie Bled. Höhepunkt bildet dabei am Abend das Konzert de Alpski Kvintets (Beginn: 19 Uhr). Dienstag Dienstagabend steht der Rathausplatz während der Brauchtumswoche ganz im Zeichen von Tradition, Lebensfreude und musikalischer Vielfalt. Ein Highlight des Tages folgt um 19:45 Uhr: Die große Modenschau, moderiert von ORF-Stimme Michael Steuer bringt echte Tracht auf den Laufsteg am Rathausplatz. Präsentiert werden traditionelle Originale aus den Kärntner Tälern – und zwar nicht von Models, sondern von jenen Menschen, die diese Trachten im Alltag tatsächlich tragen. Volks- und Trachtengruppen werden also ihre eigenen Trachten präsentieren. Die Idee dahinter ist, auch das Kärntner Volksgut auf den Laufsteg zu bringen. Anschließend zeigen die Trachtenhäuser Rettl 1868 Kilts & Fashion, Trachten Strohmaier, Trachten Roll und Römermoden Bad Kleinkirchheim ihre neuesten Kollektionen und wie man Tracht auch modern interpretieren kann. Um etwa 20:30 Uhr betritt dann Marc Pircher gemeinsam mit seinen Volksmusikantinnen und -musikanten die Bühne. Mit dabei sind Schülerinnen und Schüler der Harmonikaschule Schuschnig, Oberkärntner Quintett und viele mehr. Mittwoch Am Mittwoch folgt ein ganz besonderer Höhepunkt: Die Volksmusik-Band „Die Thierseer“ wird um 19 Uhr auftreten. Anschließend (ab 22:45 Uhr) sorgen „Die Lauser“ am Rathausplatz für Stimmung. Donnerstag Der Donnerstag steht ganz unter dem Motto „Blasmusik und Kirchtagsklänge“. Ab 17 Uhr startet am Rathausplatz das „Kelag Blasorchester“ mit Kirchtagsklängen in den Abend, gefolgt „Sepp Mattlschweiger‘s Quintett Juchee“. Um 21 Uhr betreten „Die jungen fidelen Lavanttaler“ die Bühne, ehe dann ab 23:15 Uhr die Gruppe FolkXtime für einen munteren Abschluss sorgt. Freitag Der Freitag steht ganz im Zeichen des Volkstanzes. Internationale sowie heimische Gruppen präsentieren ihre Tänze. Mit dabei: Die Volkstanzgruppe Villach sowie Volkstanzgruppen aus dem Alpen-Adria-Raum. Danach werden die Villacher Zechgemeinschaften sich beim lustigen Maßkrug stemmen messen. Ab 20 Uhr präsentiert Arnulf Prasch live am Rathausplatz die beliebte „Musi-Parade“ von ORF-Radio Kärnten. Ab 22 Uhr spielen „Die Jungen Zillertaler“ auf. Samstag Der Kirchtags-Samstag begeistert mit einem gelungenen Mix aus Musik, Tanz, viel Volkskultur und Brauchtum. Ab 16 Uhr wird dann die Innenstadt zur farbenprächtigen Bühne: Der große Trachtenfestumzug zählt jedes Jahr zu den unbestrittenen Höhepunkten des Villacher Kirchtags. Bereits 60 Gruppen haben sich angemeldet. Die Gruppeneinteilung erfolgt in fünf Blöcken mit Aufstellung bei der evangelischen Kirche. Von dort aus zieht der Festzug in geordnetem Takt durch die gesamte Innenstadt.

Neu: Gstanzlsingen am Unteren Kirchenplatz

Der Kirchtags-Gastgarten am Hauptplatz öffnet heuer bereits am Sonntag um 10 Uhr. Ab Dienstag startet das Musikprogramm auf drei Bühnen. Am Kaiser-Josef-Platz sorgt dann auch der Szene-Kirchtag ab 18 Uhr mit Partybands für Stimmung. Am Standesamtsplatz findet das „Aufsteirern“ statt, am Burgplatz gibt es eine bunte Mischung aus Kulinarik, Stimmung und viel Musik mit international bekannten DJs. Am Freitag verwandelt sich der Tanzboden am Unteren Kirchenplatz ab 20 Uhr zudem erstmals in eine Bühne für das Gstanzlsingen – eine Mischung aus spontanen Reimen und traditioneller Volkskultur.

Freigetränke für Einsatzkräfte

Der „Blaulicht-Kirchtag“ findet am Dienstag wiederum am Kaiser-Josef-Platz statt. Alle Einsatz-Organisationen Kärntens dazu eingeladen sind. Ab 19 Uhr gibt es Freigetränke für all jene, die in ihrer Freizeit so viel Einsatz zeigen. Achtung: Unbedingt einen Ausweis oder Bescheinigung der jeweiligen Einsatzorganisation mitnehmen oder einfach das Feuerwehr-T-Shirt oder Wasserrettungs-Polo oder ähnliches anziehen.

Vergnügungspark ab Dienstag

Am Dienstag starten zudem alle Fahrgeschäfte – in Summe stehen 30 zur Verfügung. 14 für Kinder und weitere 16 für Erwachsene. Dazu gehören beliebte Wiederkehrer wie unter anderem „Breakdance“, „Tagada“ oder „Roll over“. Heuer gibt es zudem ein Comeback: Das Fahrgeschäft „1001 Nacht“ kehrt vollkommen runderneuert zurück – 5 Minuten berichtete.

©5 Minuten Am Mittwoch wurde das Programm des Villacher Kirchtags vorgestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2026 um 11:54 Uhr aktualisiert