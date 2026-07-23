Mutmaßlicher Drogen-Schmuggel an Grenze gestoppt

Ein 35-jährige Slowene geriet am Mittwoch beim Karawankentunnel in eine routinemäßige Grenzkontrolle. Dabei entdeckten die Beamten Heroin und Kokain. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Bei einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle an der Grenzstelle Karawankentunnel stießen Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Villach im Auto eines 35-jährigen Slowenen auf einen verdächtigen Papiersack. Darin befand sich ein mit braunem Klebeband umwickelter Block mit rund 500 Gramm Heroin sowie zwei vakuumverpackte Säckchen mit etwa 100 und 300 Gramm Kokain. Die Drogen wurden sichergestellt.

Festnahme

„Er wurde vorläufig festgenommen und in weiterer Folge von Beamten des Landeskriminalamtes Kärnten, Ermittlungsbereich Suchtmittel, einvernommen“, heißt es vonseiten der Exekutive weiter. „Dabei zeigte er sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geständig.“ Die Ermittlungen ergaben eine Überschreitung der Grenzmenge um mehr als das 30-Fache. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der Mann in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.