Ruderregatta am Kirchtag: Bürgermeister liefern sich Duell auf der Drau

Mit einem Comeback wartet der 81. Villacher Kirchtag auf: Erstmals seit 1960 gibt es wieder eine Ruderregatta. Dabei duellieren sich die Rudervereine aus Villach und Klagenfurt. Das Steuer übernehmen die jeweiligen Bürgermeister.

Die Rudervereine aus Villach und Klagenfurt treten am Mittwochabend gegeneinander an - und mit ihnen die beiden Stadtchefs.

Die Rudervereine aus Villach und Klagenfurt treten am Mittwochabend gegeneinander an - und mit ihnen die beiden Stadtchefs.

Wettkampfatmosphäre am Villacher Kirchtag: Im Zuge einer Ruderregatta treten am Mittwoch, dem 29. Juli 2026, die Rudervereine aus Villach und Klagenfurt gegeneinander. Ab 18.30 Uhr liefern sich zwei 4er-Boote auf einer knapp 700 Meter langen Strecke entlang der Drau ein packendes Rennen. Diese Wettkampfatmosphäre knüpft an ein historisches Vorbild aus dem August 1960 an.

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Bürgermeister am Steuer

Der nunmehrige Bewerb geht auf die damaligen Feierlichkeiten rund um 900 Jahre Stadt Villach, die Draubrücken-Einweihung und das Kirchtagsfest zurück. Für Aufmerksamkeit sorgen vor allem die Steuermänner: Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) übernimmt das Steuer für Villach, Bürgermeister Christian Scheider (FSP) für Klagenfurt. Die Siegerehrung erfolgt um 21.30 Uhr auf der großen Rathausplatz-Bühne.