Hundert Polizisten täglich am Villacher Kirchtag im Einsatz

Beim 81. Villacher Kirchtag greift ein neues, modernes Sicherheitskonzept. Das österreichweite System AT-Alert kommt zum Einsatz. Täglich stehen rund 100 Polizisten im Einsatz. Hinzu kommt Security, Feuerwehr und das Rote Kreuz.

Das Stadtmarketing als Veranstalter hat gemeinsam mit Behörden, Polizei und dem Experten Herbert Wagner das Sicherheitskonzept für Österreichs größtes Brauchtumsfest überarbeitet. 5 Minuten berichtete. Eine ganze Reihe an Maßnahmen wird umgesetzt, um die Sicherheit während der Veranstaltung weiter zu erhöhen, Besucherströme noch besser zu lenken sowie auf aktuelle Herausforderungen rasch zu reagieren. Stadtpolizeikommandant Erich Londer betont: „Während der Kirchtagswoche werden Einheiten aus ganz Kärnten vor Ort sein. Pro Tag sind wir mit rund 100 Polizisten in der Kernzeit unterwegs.“ Weiters sind auch rund 80 Security-Mitarbeiter sowie Feuerwehr und Rotes Kreuz am Gelände und sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Einfahrtsverbot ab 16 Uhr

Während der Festwoche gilt täglich ab 16 Uhr ein striktes Einfahrtsverbot für sämtliche Fahrzeuge. Die Regelung bleibt jeweils bis zum Ende der Veranstaltung am jeweiligen Tag aufrecht. Einzige Ausnahme bildet die Blaulichtorganisation: Einsatzfahrzeuge dürfen den Bereich auch weiterhin jederzeit befahren.

AT Alert im Einsatz

Zudem kommt auch heuer wieder das österreichweite Sicherheitssystem AT Alert beim Villacher Kirchtag zum Einsatz. Im Falle einer akuten Gefahr – etwa bei Unwetterwarnungen – wird eine Gefahrenmeldung direkt auf die Mobiltelefone der Menschen in der Villacher Innenstadt ausgesendet.