Friseurin staunt über „Rapunzel vom Wörthersee“

Da war Ingrid Bein am Donnerstagmorgen in ihrem Salon am Gemonaplatz in Velden am Wörthersee schlicht perplex - und musste sich an ein Märchen der Gebrüder Grimm erinnert fühlen.

Denn es stellte sich der beliebten Friseur-Meisterin eine junge Kundin vor, die sie so noch nie gesehen hatte. Mit einer unfassbaren Haarlänge von 1.60 Metern. „So etwas habe ich noch nie gehabt“, so Bein schmunzelnd zu 5 Minuten, „die Haare hörten ja gar nicht mehr auf, reichten bis über den Po.“

Rapunzel vom Wörthersee

Die erfahrene Schönheitsexpertin vom See kümmerte sich sogleich um Linda, die für die charmante Style-Zauberin ihr Haar sogleich herunter ließ. Die 29-jährige Schwarzwälderin verbringt ihren Urlaub mit Familie in Velden und ließ sich von Beauty-Zauberin Ingrid die wallende Mähne in eine fesche Flechtfrisur umgestalten. Zeit für Schnappschüsse blieb aber dabei eh. „Eine Keltin! Rotes Haar und grüne Augen – und dann diese Wucht. Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt“, so die umtriebige Ingrid, die seit vielen Jahren in der Veldener Bucht zuhause ist und auch stets beim Eisschwimmen ins neue Jahr startet. Und für jede Überraschung gewappnet ist …