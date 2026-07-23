Klare Botschaft am Villacher Kirchtag: „Nur JA heißt JA“

Der Villacher Kirchtag soll für alle ein sicheres Fest sein. Deshalb richtet die Stadt auch heuer wieder eine Anlaufstelle für Menschen ein, die sexualisierte Gewalt oder Belästigung erleben.

Auch heuer wird es beim Villacher Kirchtag wieder eine Anlaufstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt geben.

Auch heuer wird es beim Villacher Kirchtag wieder eine Anlaufstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt geben.

Auch heuer gibt es während des Villacher Kirchtags wieder eine Anlaufstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt. Von 28. Juli bis 1. August stehen in der ehemaligen Khevenhüllerschule professionelle Beraterinnen bereit, um Betroffene nach Grenzüberschreitungen oder sexueller Belästigung zu unterstützen. Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser betont:

„Wir lachen tanzen, flirten, feiern und lieben diese überbordende Lebensfreude in unserer Stadt. Wer feiert, respektiert aber auch Grenzen und dabei ist jegliche Form der Belästigung ein No-Go.“

Vertrauliche Hilfe vor Ort

Die vom Frauenbüro organisierte Anlaufstelle richtet sich an alle, die während des Kirchtags sexuelle Belästigung oder andere Formen sexualisierter Gewalt erleben. Das Angebot soll eine niederschwellige und rasche Erstberatung ermöglichen. Unter dem Motto „Nur Ja heißt Ja“ will die Stadt Villach außerdem für das Thema Konsens sensibilisieren. Die Botschaft: Nur eine eindeutige Zustimmung ist ein Ja, alles andere ein Nein. Frauenbeauftragte Alisa Herzog erklärt: „Mit dem Konsensprinzip liegt die Verantwortung nun ganz klar und eindeutig bei den

Täter:innen, nicht bei den Betroffenen. Wir wollen sensibilisieren, aufklären und

deutlich machen: Sexuelle Belästigung hat auch beim Villacher Kirchtag keinen Platz.“

Polizei bleibt erste Anlaufstelle bei Straftaten

Die Stadt weist darauf hin, dass bei körperlichen Übergriffen oder akuter Gefahr weiterhin die Polizei die erste Anlaufstelle ist. Die Beratungsstelle ergänzt dieses Angebot und soll Betroffenen einen geschützten Raum bieten.