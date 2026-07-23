Nächste Kärntner Photovoltaik-Firma schlittert in die Pleite

Die nächste Firmenpleite im Photovoltaik-Bereich in Kärnten: Über das Vermögen eines PV-Montageunternehmens aus Finkenstein wurde nun ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am 23. Juli informiert, wurde über das Vermögen der MONTERPV GmbH ein Konkursverfahren über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Geschäftsgegenstand ist die Montage von Solaranlagen und PV-Modulen. Derzeit liegen noch keine näheren Informationen über die Insolvenzgründe sowie die Passiva des Unternehmens, das seinen Sitz in Finkenstein (Villach-Land) hat, vor. Von der Insolvenz sind keine Mitarbeiter betroffen. Als Insolvenzverwalter fungiert Michael Lassnig, Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 14. September über den AKV stellen.

Pleitewelle bei Kärntner Photovoltaikbetrieben

In den vergangenen Monaten wurden in Kärnten mehrere Insolvenzen bei Photovoltaikbetrieben verzeichnet, so etwa die der LTW GmbH aus Krumpendorf im März oder das Konkursverfahren über die NES Natural Energy System aus Klagenfurt sowie über die HelioTech GmbH aus Griffen im Mai.