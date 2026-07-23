Villacher Attentäter ist nicht mehr in Kärnten

Er galt als gefährlichster Häftling der Justizanstalt Klagenfurt – nun soll der Villacher Attentäter in ein anderes Gefängnis verlegt worden sein. In der Vergangenheit wurde mehrfach über gefährliche Zwischenfälle berichtet.

Der Attentäter, der nach dem Terroranschlag in Villach im Feber zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, sitzt offenbar nicht mehr in der Justizanstalt Klagenfurt. Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung wurde der 24-jährige Syrer mittlerweile in die Justizanstalt Stein in Niederösterreich verlegt.

Gefährliche Zwischenfälle in Haft

Dem Bericht zufolge soll die Verlegung bereits Mitte Juli unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen erfolgt sein. Während seiner Haft in Klagenfurt soll der Verurteilte immer wieder für gefährliche Zwischenfälle gesorgt haben. Unter anderem soll er mehrfach versucht haben, Alltagsgegenstände zu Waffen umzubauen, auch Sachbeschädigungen dürfte er im Gefängnis verübt haben. Bereits im Frühjahr hatte der Leiter der Justizanstalt Klagenfurt den 24-Jährigen gegenüber der Kleinen Zeitung als den gefährlichsten Insassen bezeichnet, den die Anstalt bisher untergebracht habe.

Keine offizielle Bestätigung

Eine offizielle Bestätigung für die Verlegung gibt es seitens der Justizanstalt Klagenfurt oder des Innenministeriums nicht, es wird auf Datenschutz und Persönlichkeitsrechte verwiesen. Man teile grundsätzlich keine Informationen über einzelne Insassen oder deren Unterbringung mit.

Lebenslange Haft nach Attentat in Villach

Der Syrer war Ende Mai am Landesgericht Klagenfurt wegen Mordes, fünffachen versuchten Mordes und weiterer terroristischer Straftaten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen ihn in sämtlichen Anklagepunkten einstimmig schuldig. Der heute 24-Jährige hatte am 15. Februar 2025 in der Villacher Innenstadt innerhalb weniger als eineinhalb Minuten wahllos auf Passanten eingestochen. Ein 14-jähriger Bursche wurde dabei getötet, fünf weitere Menschen erlitten teils lebensgefährliche Verletzungen. Gestoppt wurde der Angreifer schließlich von einem Essenszusteller, der ihn mit seinem Auto erfasste.

Keine Reue vor Gericht

Während des Prozesses zeigte der Angeklagte keine Reue. Er bekannte sich zur Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) und erklärte, sein Ziel sei es gewesen, noch mehr Menschen zu töten. Gutachter bestätigten seine Zurechnungsfähigkeit. Mit der rechtskräftigen lebenslangen Freiheitsstrafe wird der Mann nach aktuellem Stand nicht mehr als freier Mann in Österreich leben können. Sollte die Haft früher enden, würde gegen ihn ein lebenslanges Aufenthaltsverbot gelten. Das bedeutet eine sofortige Abschiebung in sein Heimatland Syrien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2026 um 17:40 Uhr aktualisiert