Kärntner Rettungshunde üben den Ernstfall rund um Villach

Ob im dichten Wald, im alpinen Gelände oder mitten in der Stadt: Die Kärntner Rettungshundeteams müssen auf alles vorbereitet sein. Deshalb standen zuletzt mehrere intensive Übungen in Villach und Umgebung auf dem Programm.

Damit Mensch und Hund im Ernstfall perfekt zusammenarbeiten, absolvierte die Österreichische Rettungshundebrigade Kärnten jetzt mehrere realitätsnahe Übungen rund um Villach.

Damit Mensch und Hund im Ernstfall perfekt zusammenarbeiten, absolvierte die Österreichische Rettungshundebrigade Kärnten jetzt mehrere realitätsnahe Übungen rund um Villach.

Wenn die Österreichische Rettungshundebrigade (ÖRHB) Kärnten zu einer Vermisstensuche gerufen wird, zählt jede Minute. Damit Mensch und Hund im Ernstfall als eingespieltes Team arbeiten, wird regelmäßig unter möglichst realistischen Bedingungen trainiert – zuletzt in Villach und Umgebung.

Übungen am Dobratsch und in Villach

Dort standen in letzter Zeit gleich mehrere Ausbildungsmaßnahmen auf dem Programm. Bei einer Landesübung am Dobratsch trainierten die Rettungshundeteams Suchszenarien im weitläufigen Gelände. Geübt wurden unter anderem unterschiedliche Suchmethoden, das taktische Vorgehen bei Einsätzen sowie verschiedene Situationen, in denen vermisste Personen aufgefunden werden könnten. Auch die Helferinnen und Helfer wurden dabei geschult. Sie übernehmen bei Übungen wichtige Aufgaben und sorgen dafür, dass die Trainings möglichst realitätsnah ablaufen.

Ausbildungstag und Übung im alpinen Gelände

Ein weiterer Ausbildungstag fand am Trainingsplatz in Villach statt. Gemeinsam mit einer erfahrenen Rettungshundetrainerin aus der Steiermark arbeiteten die Teams an der Unterordnung – einer der wichtigsten Grundlagen für spätere Einsätze. Sowohl junge Hunde als auch bereits geprüfte Rettungshunde nahmen daran teil. Zusätzlich absolvierte die Sparte Mantrailing ein Trainingswochenende rund um Villach. Dabei führten die Übungsspuren unter anderem ins alpine Gelände bei den Gerlitzen Bergbahnen sowie in den städtischen Bereich rund um das LKH Villach.

©ÖRHB LG Kärnten

Lange und schwierige Ausbilung

Die Ausbildung eines Rettungshundeteams dauert mehrere Jahre und endet auch nach der Einsatzprüfung nicht. Regelmäßige Übungen und Fortbildungen sind unerlässlich, wie seitens der Landesgruppe Kärnten der ÖRHB betont wird:

Unsere Einsätze finden nicht unter idealen Bedingungen statt. Vermisste Personen müssen oft nachts, bei Hitze, Regen oder in unwegsamem Gelände gesucht werden. Deshalb müssen wir genau solche Situationen regelmäßig trainieren. Nur durch laufende Aus- und Weiterbildung können wir sicherstellen, dass unsere Rettungshundeteams im Ernstfall schnell, professionell und zuverlässig helfen können“