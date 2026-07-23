Premiere beim Villacher Kirchtag: Ö3-Wecker ist heuer live dabei

Der Villacher Kirchtag wird heuer zum Radiostudio für ganz Österreich: Der Ö3-Wecker sendet erstmals live vom Festgelände. Am Rathausplatz entsteht dafür ein eigenes Studio.

Der Villacher Kirchtag wird heuer nicht nur Treffpunkt für tausende Besucher, sondern auch zum österreichweiten Radiostudio. Erstmals in der Geschichte des Traditionsfestes sendet der Ö3-Wecker live vom Kirchtagsgelände. Am Donnerstag, dem 30. Juli, melden sich die Ö3-Moderatoren Gabi Hiller und Philipp Hansa zwischen 5 und 9 Uhr direkt vom Rathausplatz in Villach, wie die Kleine Zeitung berichtet. Dafür wird eigens ein Studio mitten im Festgeschehen aufgebaut.

Vier Stunden live aus Villach

Die beliebte Morgensendung will die Atmosphäre des Kirchtags in ganz Österreich hörbar machen. Geplant sind Live-Einstiege, Gespräche und Aktionen direkt vom Festgelände. Fix mit dabei sind auch die Kirchtagslader, die traditionell eine wichtige Rolle beim Villacher Kirchtag spielen. Welche weiteren Programmpunkte auf die Zuhörer warten, soll erst vor Ort verraten werden.

Kirchtag lockt mit buntem Programm

Für den Villacher Kirchtag ist die Livesendung ein weiterer Höhepunkt einer ohnehin ereignisreichen Festwoche. Der 81. Villacher Kirchtag beginnt am Sonntag mit dem traditionellen Hochamt in der Stadtpfarrkirche St. Jakob und dem Bieranstich am Rathausplatz. Bis 2. August stehen unter anderem der Jakobimarkt, der Trachtenumzug, zahlreiche Musikbühnen, der Vergnügungspark sowie erstmals ein Gstanzlsingen auf dem Programm. Sämtliche Veranstaltungen auf dem Festgelände können bei freiem Eintritt besucht werden. Nähere Infos zum Programm gibt’s hier: Eine Woche Kirchtag: Villach feiert, das steht am Festprogramm.