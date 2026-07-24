„Team Kirchtag“: Besonderes Dankeschön für fleißige Helfer

Der Countdown läuft: Bald startet der 81. Villacher Kirchtag, Für die Helfer im Hintergrund gibt es dieses Jahr ein besonderes Dankeschön.

Damit der Villacher Kirchtag auch in diesem Jahr wieder ein unvergessliches Fest wird, sind unzählige helfende Hände im Einsatz. Besonders für den 81. Villacher Kirchtag, der vom 26. Juli bis 2. August stattfindet, engagieren sich die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wirtschaftshofs, des Stadtgartens und des Wasserwerks Tag für Tag. Ohne ihr Engagement wäre das größte Brauchtumsfest Österreichs kaum möglich.

Kirchtags-Helfer-Shirt für Team

Um den unermüdlichen Einsatz der Helfer zu würdigen und ihnen für ihre wertvolle Unterstützung zu danken, hat die Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser heute ein kleines Zeichen der Anerkennung überreicht. Sie stattete die Helferinnen und Helfer mit einem speziellen Kirchtags-Helfer-T-Shirt aus, das die Aufschrift „Team Kirchtag – Wir packen an“ trägt.

©Gillner „Team Kirchtag – Wir packen an“ – dieses Ahirt haben die Helfer bekommen.

„Sind sehr dankbar“

Dieses T-Shirt soll den Teamgeist stärken und die Gemeinschaft rund um das Fest sichtbar machen. „Ohne die unermüdliche Unterstützung unserer Helferinnen und Helfer wäre der Villacher Kirchtag nicht das, was er ist – ein Fest der Freude, Verbundenheit und Tradition. Wir sind sehr dankbar für ihren Einsatz und freuen uns, ihnen heute dieses kleine Zeichen der Wertschätzung übergeben zu dürfen“, so Sandriesser. Wir danken, so die Kirchtagsobfrau, allen Helferinnen und Helfern herzlich für ihren Einsatz und freuen uns auf eine großartige Kirchtagswoche, die wieder viele schöne Erinnerungen schaffen wird.