Villacher Kirchtag: Forderung nach alkoholfreiem Bereich

Der Villacher Kirchtag rückt näher. Nun gibt es eine Forderung nach einem alkoholfreien Bereich. Dieser sollte in der Kinderzone sein.

Der Villacher Kirchtag ist ein Fest der Begegnung, das Menschen aller Altersgruppen zusammenbringen soll. Doch während die Vielfalt der Besucher zunimmt, fehlt es noch immer an einem bewussten Angebot für alle, die auf Alkohol verzichten – sei es aus gesundheitlichen, persönlichen oder familiären Gründen.

Alholfreier Bereich in Kinderzone

Kirchtagsvereinsmitglied René M. Kopeinig fordert daher nachdrücklich die Einrichtung eines alkoholfreien Bereichs innerhalb der Kinderzone. Ein solch klarer Ort für Familien, Kinder und abstinent lebende Menschen sei seiner Meinung nach längst überfällig. „Wenn wir wollen, dass der Kirchtag ein Fest für alle sein soll, dann müssen wir auch die Bedürfnisse aller berücksichtigen – und das schließt alkoholfreie Räume wie z.B. im Kinderbereich ein.“, stellt Kopeinig klar.

Die Idee:

Die Idee: Ein dedizierter Bereich in der Kinderzone, in dem ausschließlich alkoholfreie Getränke, regionale Speisen und familienfreundliche Angebote zu finden sind. Solche „Sober Spaces“¹ sind auf modernen Großveranstaltungen längst Standard und beweisen, dass Inklusion und Vielfalt auch im Festbetrieb gelebt werden können.²³ „Es geht nicht darum, den Alkoholkonsum zu verbieten, sondern darum, eine echte Wahlmöglichkeit zu schaffen. Der Kirchtag sollte ein Fest für alle sein – und das bedeutet auch, dass sich dort alle wohl fühlen“, so Kopeinig. Mit der Einführung eines alkoholfreien Bereichs könnte der Villacher Kirchtag ein starkes Zeichen setzen: Für ein Fest, das Vielfalt nicht nur predigt, sondern aktiv fördert.