Sicherheit am Kirchtag: 225 Rotkreuz-Helfer sorgen für Sicherheit

Vom 26. Juli bis 2. August 2026 steht Villach wieder ganz im Zeichen des größten Brauchtumsfestes Österreichs. Und das Rote Kreuz sorgt wieder für medizinische HIlfe.

Damit die Besucher den Villacher Kirchtag unbeschwert genießen können, sorgt das Kärntner Rote Kreuz während der gesamten Veranstaltungsdauer durch die sanitätsdienstliche Betreuung für eine professionelle medizinische Versorgung vor Ort.

225 Helfer

„Insgesamt leisten 225 Helferinnen und Helfer während der Kirchtagswoche mehr als 1.344 Einsatzstunden. Unterstützt werden sie von insgesamt 60 Einsatzfahrzeugen, die während der Veranstaltungszeiten für die rasche Versorgung und den Transport von Patientinnen und Patienten bereitstehen. Die Sanitäterinnen und Sanitäter sowie Notärztinnen und Notärzte gewährleisten damit schnelle medizinische Hilfe vor Ort – von kleineren Verletzungen bis hin zu akuten Notfällen“, sagt Christina Summerer, MBA, 1. Vizepräsidentin des Kärntner Roten Kreuzes und Bezirksstellenleiterin in Villach. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit großer Begeisterung im Einsatz – nicht nur im Rahmen ihrer alltäglichen Aufgaben, sondern ganz besonders auch bei Großveranstaltungen wie der Kirchtagswoche. Ihr professioneller Einsatz sorgt dafür, dass Besucherinnen und Besucher das größte Brauchtumsfest Österreichs sicher genießen können“, so Summerer weiter.

Blasenpflaster wichtige Utensilien

Aus jahrelanger Erfahrung wissen die Einsatzkräfte, welche Hilfeleistungen während der Kirchtagswoche besonders häufig gefragt sind. „Mit Abstand am häufigsten versorgen wir schmerzende Füße – Blasenpflaster zählen jedes Jahr zu den wichtigsten Utensilien. Darüber hinaus behandeln wir vor allem kleinere Verletzungen, Kreislaufprobleme, Schnittverletzungen oder Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum. Schwere Unfälle sind glücklicherweise die Ausnahme. Unser Ziel ist es, allen Besucherinnen und Besuchern rasch und professionell zu helfen“, sagt der Villacher Bezirksrettungskommandant Robert Esterl. Ein Blick auf die Einsatzzahlen des Vorjahres verdeutlicht die Bandbreite der Hilfeleistungen: Insgesamt wurden 131 medizinische Versorgungen durchgeführt, darunter 51 Behandlungen mit Pflastern. Darüber hinaus waren 38 Transporte in weiterführende medizinische Einrichtungen erforderlich.

„Gelebte Menschlichkeit“

„Der Villacher Kirchtag ist nur durch das außergewöhnliche Engagement unserer freiwilligen und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich. Sie investieren ihre Freizeit, ihr Fachwissen und ihre Erfahrung, um anderen Menschen Sicherheit zu geben und im Ernstfall rasch zu helfen. Dafür möchte ich allen Einsatzkräften meinen aufrichtigen Dank und meine große Anerkennung aussprechen. Ihr Einsatz ist gelebte Menschlichkeit und macht das Rote Kreuz zu einem verlässlichen Partner bei einer der größten Veranstaltungen Österreichs“, sagt Dr. Martin Pirz, Präsident des Kärntner Roten Kreuzes.