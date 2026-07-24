Mann (56) wird beim Rasenmähen von Auto erfasst

Ein Ausweichmanöver endete am Freitag in Annenheim mit einem Unfall: Um nicht mit einem Rennradfahrer zu kollidieren, verriss eine 87-jährige Autofahrerin das Steuer und erfasste einen 56-jährigen Mann.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag in Annenheim.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag in Annenheim.

Eine 87-jährige Autofahrerin musste eigenen Angaben zufolge auf der Seeuferstraße in Annenheim einem schnellfahrenden Rennradfahrer ausweichen. Durch das abrupte Lenkmanöver erfasste sie einen 56-Jährigen, der dort gerade den Grünstreifen mähte. Der Mann wurde zu Boden geschleudert und verletzt. „Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung ins LKH Villach eingeliefert“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Sattendorf. Die Frau blieb unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 14:51 Uhr aktualisiert