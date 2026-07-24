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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Modegeschäft „Signature Style“ in der Gerbergasse in Villach.
In der Villacher Innenstadt schließen demnächst zwei Modegeschäfte.
Villach
24/07/2026
Noch im Sommer

Zwei Modegeschäfte schließen in der Villacher Innenstadt

In wenigen Wochen kommt es in der Villacher Innenstadt zu zwei neuen Leerständen. Zwei Boutiquen-Betreiber verabschieden sich aus ihren angestammten Geschäftsflächen in der Gerber- und der Postgasse.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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In der Villacher Gerbergasse 7 eröffnete Sharanjit Singh Dohra im April 2025 das Modegeschäft „Signature Style“. Kundinnen fanden dort ein ausgewähltes Sortiment an italienischer Damenbekleidung vor. Aktuell läuft jedoch ein großer Räumungsverkauf. Der Grund: Die Boutique schließt voraussichtlich im August.

Zweite Schließung in der Postgasse

Und damit ist er nicht der einzige. Auch in der Postgasse 3 stehen die Zeichen auf Abschied: Das von der gebürtigen Inderin Sonali Kalpesh Mutha seit 2020 geführte „So&So – The Fashion Studio“ steht nämlich ebenfalls kurz vor der Schließung. Noch bis Ende Juli läuft der Räumungsverkauf. Damit gibt es innerhalb kürzester Zeit gleich zwei neue Leerstände in Villachs Innenstadt.

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