Zwei Modegeschäfte schließen in der Villacher Innenstadt

In wenigen Wochen kommt es in der Villacher Innenstadt zu zwei neuen Leerständen. Zwei Boutiquen-Betreiber verabschieden sich aus ihren angestammten Geschäftsflächen in der Gerber- und der Postgasse.

In der Villacher Gerbergasse 7 eröffnete Sharanjit Singh Dohra im April 2025 das Modegeschäft „Signature Style“. Kundinnen fanden dort ein ausgewähltes Sortiment an italienischer Damenbekleidung vor. Aktuell läuft jedoch ein großer Räumungsverkauf. Der Grund: Die Boutique schließt voraussichtlich im August.

Zweite Schließung in der Postgasse

Und damit ist er nicht der einzige. Auch in der Postgasse 3 stehen die Zeichen auf Abschied: Das von der gebürtigen Inderin Sonali Kalpesh Mutha seit 2020 geführte „So&So – The Fashion Studio“ steht nämlich ebenfalls kurz vor der Schließung. Noch bis Ende Juli läuft der Räumungsverkauf. Damit gibt es innerhalb kürzester Zeit gleich zwei neue Leerstände in Villachs Innenstadt.