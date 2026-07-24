Medizinischer Notfall: Radfahrerin verletzt sich bei Sturz am Kopf

Am Donnerstagabend rückten die Wasserrettung Faaker See, die Polizei und das Rote Kreuz zu einem Radunfall aus. Eine Frau hat sich bei einem Sturz am Kopf verletzt.

Zu einem Radunfall kam es am Donnerstag in Faak am See.

Zu einem Radunfall kam es am Donnerstag in Faak am See.

Am Donnerstagabend rückte die Wasserrettung Faak am See als First Responder zu einem medizinischen Notfall aus. Grund war der Sturz einer Radfahrerin im Ortsgebiet. Die Frau hatte sich dabei eine Kopfverletzung zugezogen. Die alarmierten Einsatzkräfte versorgten sie umgehend. Im Anschluss übernahmen ein Notarzt sowie Sanitäter des Roten Kreuzes die Versorgung.