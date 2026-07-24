Skip to content
Region auswählen:
/ ©fbenedict/pixabay
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt ein E-Bike.
Zu einem Radunfall kam es am Donnerstag in Faak am See.
Faak am See
24/07/2026
Einsatz

Medizinischer Notfall: Radfahrerin verletzt sich bei Sturz am Kopf

Am Donnerstagabend rückten die Wasserrettung Faaker See, die Polizei und das Rote Kreuz zu einem Radunfall aus. Eine Frau hat sich bei einem Sturz am Kopf verletzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Donnerstagabend rückte die Wasserrettung Faak am See als First Responder zu einem medizinischen Notfall aus. Grund war der Sturz einer Radfahrerin im Ortsgebiet. Die Frau hatte sich dabei eine Kopfverletzung zugezogen. Die alarmierten Einsatzkräfte versorgten sie umgehend. Im Anschluss übernahmen ein Notarzt sowie Sanitäter des Roten Kreuzes die Versorgung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at