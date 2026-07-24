Villacher Kirchtag: Bürgermeister hat eine wichtige Bitte

Mit dem traditionellen Hochamt in der Stadthauptpfarrkirche St. Jakob und dem anschließenden Bieranstich auf dem Rathausplatz wird der 81. Villacher Kirchtag am Sonntag offiziell eröffnet – 5 Minuten berichtete. Auch heuer steht im Zuge der Brauchtumswoche allerhand auf dem Programm. So warten unter anderem Blasmusik und Kirchtagsklänge, ein Vergnügungspark mit 30 Fahrgeschäften, eine Ruder-Regatta, Gstanzlsingen am Unteren Kirchenplatz, der Slowenien-Tag, der Blaulicht- und der Szene-Kirchtag, herzhafte Kulinarik und vieles mehr. Bevor gefeiert wird, richtet sich Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) allerdings noch mit einem dringenden Anliegen an die Kirchtagsgäste.

„Ich habe eine Bitte …“

„Wir alle lieben unsere Hunde. Wollen nur das Beste für sie. Deshalb habe ich eine Bitte: Lassen wir unsere Vierbeiner beim Villacher Kirchtag zu Hause„, äußert sich der Stadtchef in den sozialen Medien und verweist darauf, dass ein solches Fest auch „Lärm und Gedränge“ bedeutet. „Hunde mögen das nicht und bekommen Stress. Das können wir unseren treuen Freunden ersparen, indem wir sie diesmal nicht mitnehmen“, so Albel. Auch seinen eigenen Vierbeiner Amico lässt er während des Brauchtumsfestes zu Hause. „Er wird während des Kirchtags selbstverständlich eine erholsame Innenstadt-Pause einlegen.“