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Ein Bild auf 5min.at zeigt Personen bei der Bürgerbeteiligungsveranstaltung zum neuen Ortszentrum in Wernberg.
Ein „Ort der Generationen“ soll in Wernberg entstehen.
Wernberg
24/07/2026
Ort der Generationen

Wernberg plant neues Ortszentrum: Architektenwettbewerb startet

Wernbergs Gemeinderat gab grünes Licht für die Schaffung eines neuen Ortszentrums. Als nächster Schritt folgt nun die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Gemeinsam mit der Bevölkerung soll ein „Ort der Generationen“ in Wernberg entwickelt werden. Bei einer Bürgerbeteiligungsveranstaltung nutzten rund 80 Interessierte die Gelegenheit, ihre Ideen für das neue Ortszentrum einzubringen. Das Spektrum der Vorschläge war breit gefächert: Neben Bildungs- und Betreuungsangeboten wurden ein multifunktionales Veranstaltungs- und Gemeinschaftszentrum sowie öffentliche Freiräume gefordert. Auch Gastronomie, Nahversorgung sowie spezielle Freizeit- und Bewegungsflächen für Kinder, Jugendliche und Senioren standen auf der Wunschliste der Bevölkerung.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Personen bei der Bürgerbeteiligungsveranstaltung zum neuen Ortszentrum in Wernberg.
©Gemeinde Wernberg |
Im Rahmen einer Bürgerbeteiligungsveranstaltung …
Ein Bild auf 5min.at zeigt Personen bei der Bürgerbeteiligungsveranstaltung zum neuen Ortszentrum in Wernberg.
©Gemeinde Wernberg |
… haben auch die Bürger Vorschläge eingebracht.

Grünes Licht vom Gemeinderat

„Die Gemeinde arbeitet an der Vision, ein lebendiges Ortszentrum für Wernberg zu schaffen“, fasst es Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) zusammen. Auch der Gemeinderat stimmte Anfang Juli für die Fortführung des Projekts. Um eine Planungsgrundlagen zu schaffen, soll nun ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden.

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