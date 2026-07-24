Neuer Spielplatz in Landskron: Kinder planten selbst mit

Im Walter-Dick-Park in Landskron wurde ein Spielplatz geschaffen, der gemeinsam mit Kindern geplant wurde. Als besonderes Highlight wartet auf die Kleinen eine schneidige Doppel-Seilbahn.

Villach zählt insgesamt 27 öffentliche Spielplätze in seinem Stadtgebiet. Jüngster Zuwachs ist das Areal im Walter-Dick-Park in Landskron. Das Besondere an diesem Projekt: Bei der Gestaltung holte man sich die Unterstützung wahrer Experten und bezog Kinder direkt in die Planung ein.

Doppel-Seilbahn und Co.

„Wer sie mitreden lässt, schafft Orte, die wirklich angenommen werden, denn die Kinder wissen selbst am besten, was ihnen Freude macht“, betont Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Das Ergebnis überzeugt mit einer Doppel-Seilbahn, oft auch Affenschaukel genannt, sowie integrierten Spieltischen für Klassiker wie Mühle, Schach und „Mensch ärgere dich nicht“.