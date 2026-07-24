Alko-Lenkerin (48) krachte in Rennradfahrer

Eine Alko-Lenkerin (48) kollidierte am Freitag auf der Rosegger Straße mit einem Rennradfahrer. Der Villacher (57) wurde über die Windschutzscheibe geschleudert und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Schwer alkoholisiert war eine 48-jährige am Freitag auf der Rosegger Straße im Gemeindegebiet von Wernberg unterwegs. In einer Linkskurve kam ihr ein 57-jähriger Rennradfahrer entgegen. Es kam zu einer Frontalkollision. „Der Mann wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Velden am Wörthersee.

Führerschein weg

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Villacher in das LKH Villach eingeliefert. „Der Lenkerin wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen“, so die Polizisten. Sie wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der BH Villach-Land angezeigt.