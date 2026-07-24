„Geil, geil, geil!“ – Er ist der Held im Kärntner Derby

Nach WAC – denn die Truppe von Coach Bobby Grubor bog im Kärntner Derby am Freitagabend ATUS Velden in deren Waldstadion vor fast 1.000 Zusehern mit 2:1 (0:1) trotz Rückstands, zog so im Duell der Regionalligisten in die 2. Runde des ÖFB-Cups ein.

Der Match-Winner?

Sicher nicht „Mr. Portofino“! Wie von 5 Minuten orakelt, lieferte Veldens Goleador Tom Zurga zwar vor der Halbzeit den Treffer zur Führung – freilich aus abseitsverdächtiger Position. Der Slowene drehte jubelnd ab und ließ sich nach seinem Abstauber von den Kollegen vor der Tribüne zurecht feiern. Doch er ließ kurz darauf die Entscheidung liegen. Denn Manuel Kuttin hatte etwas dagegen.

Doch der Reihe nach …

Den Gästen, die mit einem lautstarken Anhang angereist waren, fiel nach dem Rückstand nichts Nennenswertes ein. Nur Alibi-Abschlüsse. Im Gegenteil hätte Zurga eben kurz vor der Halbzeit klare Verhältnisse schaffen können, scheiterte aber am starken Goalie Kuttin – zu Veldens Coach Marcel Kusters Entsetzen – aus unmittelbarer Nahdistanz kläglich.

Die zweite Halbzeit – lange grausam

Ehe wie aus dem Nichts Schoppitsch mit feinem Aufsetzer ins lange Eck und Ranacher das Ding in Windeseile drehten. Und die Waldarena mundtot machten. Letztlich setzte sich so der Favorit, bei dem Königstransfer Daniel Kalajdzic ohne Szene eingewechselt wurde, per Doppelschlag durch. Zur Freude von Austria-Boss Zeljko Karajica: „Es zählt im Cup das Weiterkommen. Wir wussten, dass es schwierig wird. Kompliment an Team und Staff, die Fans haben uns geholfen.“

©Krücken Am Foto: Marcel Kusters und Austria-Boss Zeljko Karajica (v.l.)

„Geil! Geil! Gei!“

Fazit des unterlegenen Kuster nach dem Shakehands mit Sieger Karajica: „Extrem bitter. Kämpferisch haben wir schon mal alles reingehauen, das hat gepasst. Wir haben das Momentum auf unserer Seite gehabt, das hätte man nutzen können, nutzen müssen. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich zugunsten von uns ausgegangen. So ein Doppelschlag tut natürlich weh, aber ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Kopf hoch, weiter jetzt!“ Und was meinte Matchwinner Kuttin, der immer dran glaubte und sich von den violetten Fans zurecht feiern ließ? „Geil! Geil! Gei!“