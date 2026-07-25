Trauer in Villach-Land: Ehemaliger Amtsleiter im 88. Lebensjahr verstorben

Die berufliche Laufbahn von Staunig im öffentlichen Dienst begann 1961 mit einer Anstellung als Kanzleikraft in der eigenständigen Gemeinde Kellerberg. Nach seinem Aufstieg zum dortigen Amtsleiter, eine Position, die er vier Jahre lang innehatte, begleitete er den strukturellen Wandel im Zuge der Gemeindefusion mit Weißenstein.

Trauerfeier im Rahmen der Familie

In der neu geformten Verwaltung fungierte er anfänglich als stellvertretender Leiter, bevor ihm schließlich die Gesamtleitung des Gemeindeamtes übertragen wurde, heißt es in einem Bericht der „Kleinen Zeitung.“ Jene Dienststellung behielt er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1998 bei. Im Anschluss an ein gemeinsames Gebet am Freitag in der Aufbahrungshalle Kellerberg wird die Trauerfeier im privaten Rahmen der Familie durchgeführt.