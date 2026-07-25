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/ ©Wasserrettung Bad Saag
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Elektroboot in der Wörthersee-Westbucht.
Ein junger Steirer stürzte auf einem Elektroboot am Wörthersee.
Velden am Wörthersee
25/07/2026
Sturz

Blutiger Unfall auf dem Wörthersee: Einsatzkräfte rückten aus

Ein Unfall auf einem gemieteten Elektroboot in der Wörthersee-Westbucht erforderte am Samstag den Einsatz der Wasserrettung Bad Saag, der Polizei und des Roten Kreuz. Ein Steirer zog sich eine blutige Kopfwunde zu.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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„Ein junger Mann aus der Steiermark stürzte am Samstag an Bord eines gemieteten Elektrobootes in der Wörthersee-Westbucht. „Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu“, erklärt Einsatzleiter Paul Pridnig von der Wasserrettung Bad Saag. Diese rückte gemeinsam mit der Polizei und dem Roten Kreuz zum Einsatz aus.

Sicher ans Ufer gebracht

„Nach der Versorgung der blutenden Kopfverletzung brachte die Wasserrettung sowohl den Patienten als auch das Elektroboot sicher zurück ans Ufer“, führt Pridnig aus. Dort wurde der Verletzte an den Rettungsdienst übergeben und in weiterer Folge ins Krankenhaus eingeliefert.

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