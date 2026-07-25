Bekannte Fernsehmoderatorin für Dreharbeiten im Kloster Wernberg

Die österreichische Fernsehmoderatorin Silvia Schneider begab sich im Juli auf Entdeckungsreise ins Kloster Wernberg im Bezirk Villach-Land. „Dabei war sie auf der Suche nach besonderen Geschichten, verborgenen Schätzen und spannenden Einblicken“, berichten die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut nun in den sozialen Medien. „Wir sind selbst schon sehr gespannt, welche Seiten unseres Klosters sie für die Zuschauer entdeckt hat.“ Der exakte Ausstrahlungstermin steht zwar noch nicht fest; die Sendung läuft aber immer sonntags um 17.35 Uhr auf ORF 2.