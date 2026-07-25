Austria-Boss zu 5 Minuten: „Nur so packten wir die Wende!“

Er ist ein Mann, der sagt, was er denkt. Schon vor Anpfiff des Saisonstarts in Velden saß Zeljko Karajica beim volksnahen „Paletten-Peter“ unweit der Waldarena und versprühte beim Bier mit 5 Minuten Optimismus.

Der Boss wurde erhört. Trotz Rückstands drehte die Truppe von Bobby Grubor die schwierige Partie zum 2:1. Am Tag danach enthüllt Karajica, wie das kam: „Wir haben am Mittwoch vor dem Pokalspiel noch ein Team-Abendessen gehabt. Da haben wir relativ klar umrissen, wie wir gemeinsam in die Saison starten wollen und werden. Natürlich gehörte das Pokalspiel dazu, mit aller Ungewissheit, die so ein erstes Spiel mit sich bringt. Gerade, wenn man eine solche junge Mannschaft am Start hat. Und bei allem war klar, dass es ein schwieriges Spiel werden würde.“

Karajica zum Auftakt

Der Boss weiter: „Wichtig war nur allen, die dabei waren, dass wir als Team auftreten werden und, dass wir unabhängig vom Ergebnis niemals aufgeben werden. Wir wissen, dass wir einen längeren Weg vor uns haben werden. Gerade weil die Mannschaft so jung ist. Wir brauchen Zeit, um uns zu finden. Aber die Qualität ist objektiv da – und deswegen wird auch am Ende das Ergebnis passen.“

Erfahrene Kräfte als Stützen

„Die älteren und erfahrenen Spieler wissen genau um ihre Rolle. Wir brauchen sie dringend, um der ganzen Mannschaft teil zu geben. Dazu gehören vor allen Dingen Alex Ranacher und Florian Jaritz und Manuel Kuttin. Sie sind die Stützen und müssen dem Team helfen, wenn es mal eng wird. Und genau das ist im Spiel gegen Velden auch so eingetreten.“ Stimmt: Kuttin hielt die Führung fest und Ranacher besiegelte den Sieg – allen ekligen Fafangulos vor Ort zum Trotz, was den Gegnern die Krone aufsetzte. . .