Auffahrunfall in Villach forderte drei verletzte Personen

Auf der A11 Karawanken Autobahn kam es am Samstag zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen. Alle drei Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr ist es auf der A11 Karawanken Autobahn in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Mann und ein 31-jähriger Mann waren mit ihren Pkw in dieselbe Richtung unterwegs, als es in der Unterflurtrasse St. Niklas aus bislang unbekannter Ursache zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Ins LKH Villach gebracht

Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen verletzt: „Dabei erlitten der 33-jährige Lenker, dessen 33-jähriger Beifahrer sowie der 31-jährige Lenker Verletzungen unbestimmten Grades“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurden alle drei Verletzten zur weiteren Behandlung in das LKH Villach eingeliefert.