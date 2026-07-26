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Diese Fellnasen suchen ein neues Zuhause.
Villach
26/07/2026
Tierheim Villach

Diese Fellnasen aus dem Tierheim Villach suchen ein neues Zuhause

Das Tierheim Villach sucht für mehrere Tiere ein neues Zuhause. Zudem wird der Besitzer einer aufgefundenen Katze gesucht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
2 Minuten Lesezeit(260 Wörter)
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Das Tierheim Villach sucht für mehrere Schützlinge ein neues Zuhause und bittet zudem um Mithilfe bei der Suche nach dem Halter einer aufgefundenen Katze. Der Vierbeiner wurde am 13. Juli in der Auer-von-Welsbach-Straße in Villach entdeckt. Personen, die der Besitzer sind oder Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04242/54125 im Tierheim Villach zu melden.

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Wer kennt die Katze?

Einzelprinzessin Kira liebt Kuschelstunden

Zusätzlich warten weitere Bewohner auf ein liebevolles Für-immer-Zuhause. Die am 12. Juli 2020 geborene, kastrierte Rottweiler-Hündin Kira mit schwarz-braunen Abzeichen ist sehr brav, menschenbezogen und liebt Kuschelstunden über alles. Am liebsten entspannt sie im Garten und genießt an heißen Tagen ihren eigenen Hundepool. Andere Hunde akzeptiert sie nur bedingt, weshalb sie gerne als Einzelprinzessin leben möchte. Für Kira werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die über einen eingezäunten Garten verfügen.

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Kira sucht ein neues Zuahuse.

Ruhiges Zuhause für Nera und Sunny

Ebenfalls auf der Suche nach einer neuen Bleibe sind die beiden weiblich-kastrierten Katzen Nera (schwarz) und Sunny (dreifärbig), die im April 2019 geboren wurden. Die beiden lieben Wohnungskatzen sind sehr verschmust und genießen gemeinsame Kuschelstunden. Das eingespielte Duo wünscht sich ein ruhiges Zuhause mit einem gesicherten Balkon und wird ausschließlich zusammen vermittelt.

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Sunny und…
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…Nera wurden 2019 geboren.

Vier Langohren

Darüber hinaus suchen vier am 13. Mai 2026 geborene, unkastrierte Zwergkaninchen in den Farben Grau, Braun und Schwarz ein artgerechtes und liebevolles Zuhause. Die neugierigen Jungtiere sowie süßen Langohren sind bereits an Außenhaltung gewöhnt und können sowohl gemeinsam als auch paarweise vergeben werden.

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