Pflegeheimbewohner vermisst: Drohne der Wasserrettung spürte Mann auf

Am heutigen Sonntag konnte die Wasserrettung aus Bad Saag bereits eine erfolgreiche Personensuche mit ihrer Einsatzdrohne verzeichnen.

„Gemeinsam mit den Einsatzstellen Wernberg und Faak wurden wir zu einer Personensuche alarmiert. Gesucht wurde ein Mann, der seit gestern Nachmittag aus einem Pflegeheim in St. Jakob im Rosental abgängig war“, schildert die Einsatzorganisation gegenüber 5 Minuten.

Drohnenteam im Einsatz

Neben den Einsatzkräften der Österreichischen Wasserrettung standen auch die Polizei, die Rettungshundebrigade sowie mehrere Feuerwehren im Einsatz. Das Drohnenteam der ÖWR Bad Saag rückte mit dem dazugehörigen Drohneneinsatzfahrzeug des LV-Kärnten aus und begann die Suche vom Pflegeheim aus in Richtung Fluss.

©Österreichische Wasserrettung Bad Saag Der Mann konnte lokalisiert werden.

Verletzt, aber ansprechbar

„Erfreulicherweise konnte die vermisste Person bereits nach kurzer Zeit mithilfe der Drohne lokalisiert werden. Der Mann befand sich an Land und war verletzt, aber zum Glück noch ansprechbar“, ergänzt die Wasserrettung. Nach der Erstversorgung wurde die Person dem Roten Kreuz übergeben und in ein Krankenhaus gebracht.