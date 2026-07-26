Feierstimmung in Villach: Der 81. Kirchtag hat begonnen

Mit dem traditionellen Bieranstich und Ansprachen der Veranstalter sowie Vertretern der Kärntner Landespolitik wurde der 81. Villacher Kirchtag offiziell eröffnet.

Rechtzeitig zur Eröffnung des 81. Villacher Kirchtags ist die Sonne aufgezogen: Bei strahlendem Wetter herrschte dichter Andrang und zahlreiche Menschen versammelten sich, um den Auftakt mitzuerleben. Unter den Anwesenden befanden sich auch einige Ehrengäste aus Politik, Sport und Kultur.

„Schönste Zeit des Jahres“

Die Begrüßung übernahm Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser. Vom Land Kärnten waren Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sowie Landesrätin Beate Prettner anwesend. Sandriesser betonte zu Beginn: „Die schönste Zeit des Jahres ist wieder angebrochen. Zusammenkommen und gemeinsam feiern steht jetzt wieder im Mittelpunkt.“

Bilder zum Auftakt

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Bieranstich erfolgt

Auch Großbauer Kurt Maschke bedankte sich bei allen, die für den Kirchtag mitwirken und stellte vor allem die vielen sozialen Projekte der Bauerngman in den Mittelpunkt. Er schloss mit dem Aufruf: „Genießt alle das schönste Brauchtumsfest in der schönsten Stadt.“ Kurz darauf kam es zum traditionellen Bieranstich, welcher ohne Probleme geglückt ist.