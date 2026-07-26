Villacher Kirchtag: Lauter Ton sorgte für Schreck-Sekunden

Ein sirenenartiger Ton dämpfe am Sonntag die Stimmung bei der feierlichen Eröffnung des Villacher Kirchtags am Rathausplatz. Sofort spiegelte sich Sorge und Nervosität auf den Gesichtern im Publikum wieder.

Zu einem unerwarteten Zwischenfall kam es im Rahmen der feierlichen Eröffnung des Villacher Kirchtags am Sonntag. Denn plötzlich war ein sirenenartiger Ton am Rathausplatz zu hören. Das ungewöhnliche Geräusche sorgten für sichtliche Verunsicherung unter den Anwesenden. Auf der Bühne wurde das Programm währenddessen fortgesetzt. Tatsächlich war der Laut in den vorderen Reihen nämlich gar nicht wahrzunehmen. Von offizieller Seite wurde nun Entwarnung gegeben. Es dürfte sich um eine Überregelung der Boxenanlage gehandelt haben.