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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Publikum bei der Eröffnung zum Villacher Kirchtag, die Blicke wirken beunruhigt.
Ein sirenenartiges Geräusch sorgte für Verunsicherung bei den Kirchtagsgästen.
Villach
26/07/2026
Bei der Eröffnung
Mit Video

Villacher Kirchtag: Lauter Ton sorgte für Schreck-Sekunden

Ein sirenenartiger Ton dämpfe am Sonntag die Stimmung bei der feierlichen Eröffnung des Villacher Kirchtags am Rathausplatz. Sofort spiegelte sich Sorge und Nervosität auf den Gesichtern im Publikum wieder.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Zu einem unerwarteten Zwischenfall kam es im Rahmen der feierlichen Eröffnung des Villacher Kirchtags am Sonntag. Denn plötzlich war ein sirenenartiger Ton am Rathausplatz zu hören. Das ungewöhnliche Geräusche sorgten für sichtliche Verunsicherung unter den Anwesenden. Auf der Bühne wurde das Programm währenddessen fortgesetzt. Tatsächlich war der Laut in den vorderen Reihen nämlich gar nicht wahrzunehmen. Von offizieller Seite wurde nun Entwarnung gegeben. Es dürfte sich um eine Überregelung der Boxenanlage gehandelt haben.

©5 Minuten | Ein sirenenartiger Ton schrillte über den Rathausplatz.
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