Bildergalerie: Strahlende Gesichter bei der Kirchtags-Eröffnung

Strahlende Gesichter zierten am Sonntag die Eröffnung des Villacher Kirchtags am Rathausplatz. Auch 5 Minuten war für euch mit dabei.

Österreichs größtes Brauchtumsfest hat wieder begonnen: Vom 26. Juli bis 2. August verwandelt der 81. Villacher Kirchtag die Draustadt in eine Hochburg der Tradition. Der Startschuss fiel am heutigen Sonntag mit dem feierlichen Hochamt in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Anschließend marschierte der Festzug zum Rathausplatz, wo ab 11.30 Uhr die festliche Eröffnung samt traditionellem Bieranstich über die Bühne ging.

Warst du beim Villacher Kirchtagsauftakt mit dabei? Sowieso! Ein Pflichttermin. Nein, leider nicht. Ich hatte keine Zeit oder war verhindert. Noch nicht, aber… Ich gehe in den nächsten Tagen definitiv noch hin! Nein, ich meide den Trubel. Kirchtag ist einfach nicht so meins. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Die 81. Auflage des Villacher Kirchtags hat begonnen

Tausende begeistert feiernde Gäste in Tracht erlebten den gelungenen Auftakt. Auch 5 Minuten war für euch mit dabei. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgten die Villacher Kirchtagsmusi, der Kirchtagsauftanz sowie die Auftritte von „Die Jungen Wernberger“ und „FolkXtime“.

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