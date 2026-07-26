Bildergalerie: Strahlende Gesichter bei der Kirchtags-Eröffnung
Strahlende Gesichter zierten am Sonntag die Eröffnung des Villacher Kirchtags am Rathausplatz. Auch 5 Minuten war für euch mit dabei.
Österreichs größtes Brauchtumsfest hat wieder begonnen: Vom 26. Juli bis 2. August verwandelt der 81. Villacher Kirchtag die Draustadt in eine Hochburg der Tradition. Der Startschuss fiel am heutigen Sonntag mit dem feierlichen Hochamt in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Anschließend marschierte der Festzug zum Rathausplatz, wo ab 11.30 Uhr die festliche Eröffnung samt traditionellem Bieranstich über die Bühne ging.
Warst du beim Villacher Kirchtagsauftakt mit dabei?
Die 81. Auflage des Villacher Kirchtags hat begonnen
Tausende begeistert feiernde Gäste in Tracht erlebten den gelungenen Auftakt. Auch 5 Minuten war für euch mit dabei. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgten die Villacher Kirchtagsmusi, der Kirchtagsauftanz sowie die Auftritte von „Die Jungen Wernberger“ und „FolkXtime“.