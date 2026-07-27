Guter Zweck am Kirchtag: Promis schenken für Familien aus

Es ist wieder so weit. Der Charity-Kirchtag naht und Promis schenken wieder für den guten Zweck aus. Nämlich am Mittwoch, 29. Juli, 18 Uhr.

Im Zuge des Villacher Kirchtages findet auch heuer wieder bei der „Starkstrombar“ beim Stand der Firma ETK – Elektro Tischner & Klein an der Draulände der 8. Charity-Ausschank statt. „An diesem Tag werden wir wieder von prominenten Freunden unterstützt, um für den guten Zweck im Service und im Ausschank durch ihr Geschick viele Einnahmen durch den Verkauf von Getränken und Spenden zu lukrieren“, heißt es seitens der Veranstalter.

Familien mit beeinträchtigten Kindern

Initiatoren sind der EC Kellerberg und der Beeftisch Villach. Heuer wird wieder für Familien mit beeinträchtigten Kindern sowie für engagierte Institutionen und Vereine gesammelt. Damit werden ganz gezielt Familien und tolle Projekte unterstützt, die jede Hilfe verdienen und notwendig benötigen.

Mit dabei sind u. a. (Änderungen vorbehalten): Katharina („Kathi“) Truppe – Ski-Olympia Peking 2022 Gold im Teambewerb, Bronzemedaille im Teambewerb Ski-Weltmeisterschaft Saalbach 2025 usw.

Stephanie Venier – ehem. Skirennläuferin, Weltmeisterin Super-G, Vize-Weltmeisterin Abfahrt, Sportlerin des Jahres 2025 usw.

Christian Walder – ehemaliger österreichischer Skirennläufer

Nadine Fest – ÖSV-Skirennläuferin aus Arriach

Markus Salcher – einer der erfolgreichsten Paraskifahrer der Welt, 8-facher Weltmeister und Paralympics-Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner

Fritz Strobl – Skilegende und Olympiasieger

Martin Koch – Skisprung-Olympiasieger a. D. und Sportkommentator

Marco Ventre – Sänger, ORF Kärnten und „Wenn die Musi spielt“-Moderator

Udo Wenders – Sänger, Dancing Star und Feistritzer Faschings-Ikone

Joe Kohlhofer – ORF Radio Kärnten Tausendsassa

Manuel Wieltschnig und Martin Ulbing – von den „Jungen Wernbergern“

Hans Jörg Petrik – Beeftisch-Obmann, Villacher Faschings-Akteur

Niki Petrik – VSV-Legende und Mr. Crossfit Kämpferherz Villach

Old Stars wie Helmut Petrik, Alfred Groyer, Peter Kravanja usw.

Günther Albel – Bürgermeister der Stadt Villach u. v. m. Das Ganze findet am 29. Juli ab 18 Uhr bei der „Starkstrombar“ statt.

Familien brauchen Hilfe

Der Alltag von Familien mit beeinträchtigten Kindern fordert oft enorme emotionale und finanzielle Kraft. „Genau hier möchten wir wieder ansetzen. Dank der tollen und treuen Unterstützung unserer prominenten Freunde und Besucher in der Vergangenheit konnten wir bereits viel bewegen – und genau daran wollen wir auch dieses Jahr wieder anknüpfen. Jeder Beitrag fließt direkt in wichtige Therapien, Hilfsmittel und Entlastungsprojekte“, heißt es abschließend.