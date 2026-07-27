27-Jähriger verletzt Partnerin mit Faustschlag schwer

Am Sonntag kam es in Villach zu einem handfesten Streit. Ein Mann verletzte seine Lebensgefährtin dabei schwer.

Am 26. Juli 2026 gegen 1.45 Uhr kam es in Villach zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 39-jährigen Frau und ihrem 27-jährigen Lebensgefährten. Im Zuge des Streits soll der Mann der Frau einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt.

Er soll sie auch mit dem Umbringen bedroht haben

Darüber hinaus soll der 27-Jährige die Frau mit dem Umbringen bedroht haben, falls sie die Polizei verständige. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.