Laurentiusmarkt findet bald wieder statt

Rund 130 Standler aus ganz Österreich und Italien werden jährlich zum traditionellen Laurentiusmarkt im August in unserer Stadt erwartet. Bald ist es wieder so weit.

Der beliebte Markt findet am Montag nach dem Laurentiustag (10. August) von 8 bis 17 Uhr statt. Das Marktgelände erstreckt sich von der Stadtbrücke bis zur Eisenbahnbrücke, durch die Ringmauergasse bis zur Drauparkstraße, über den Burgplatz, die Widmanngasse bis zum Haus Nr. 10 und den Kaiser-Josef-Platz.

Der Laurentiusmarkt

Der „Laurentiusmarkt “ ist die älteste wirtschaftliche Veranstaltung Kärntens und der einzige Markt, der durch das damalige Reichsoberhaupt, Kaiser Friedrich II., verliehen wurde. Das Recht zur Führung dieses Marktes wurde dem seinerzeitigen Bischof Eckbert von Bamberg im Jahre 1225 „mit besonderem kaiserlichen Schutz für alle Besucher“ erteilt. Dabei ließ sich Eckbert auch Bambergs Rechte auf die Stadt Villach verbriefen.

Achtung: Sperren

Für alle Anrainer gilt: Während der Zeit des Jahrmarktes gilt am Marktgelände ein generelles Fahrverbot. Von 9 bis 17 Uhr gilt eine generelle Ein- und Ausfahrtssperre beim Marktgelände. Eine Zu-, Abfahrt ist nur für Einsatzfahrzeuge möglich. Die generelle Sperre mittels Citysafes ist folgend vorgesehen: Der Laurentiusmarkt findet im Bereich ab Ringmauergasse Objekt Nr. 17 (Zufahrt zu Haus Nr. 15 ist möglich), Burgplatz, Draulände, Udo-Jürgens-Platz, Widmanngasse Objekt Nr. 3 und Lederergasse Nr. 29 statt.